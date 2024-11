Connor McDavid hat nun über 1000. Skorerpunkte. Bild: keystone

McDavid erreicht Tausender-Marke – Hischier bereitet drei Tore vor

Nico Hischier glänzt in der NHL beim neuerlichen Sieg der New Jersey Devils gegen die Florida Panthers als Passgeber. Der Walliser bereitet beim 6:2 drei Tore vor. Der Kanadier Connor McDavid von den Edmonton Oilers schafft die Marke von 1000 Skorerpunkten.

Edmonton – Nashville 3:2



Roman Josi 1 Assist, 1 Block 24:50 TOI

Ganz besonders im Mittelpunkt stand bei den Spielen in der Nacht auf Freitag Connor McDavid. Der Kanadier war beim 3:2-Sieg nach Verlängerung der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators mit Roman Josi Torschütze und Assistent und schaffte damit die Skorerpunkte 1000 und 1001 in Regular Seasons.

McDavid erreichte diesen Meilenstein in 659 Partien und damit als viertschnellster Spieler in der Geschichte der NHL. Der grosse Wayne Gretzky benötigte für das erste Tausend lediglich 424 Einsätze. Mario Lemieux und Mike Bossy waren nach 513 beziehungsweise 656 Spielen bei dieser besonderen Marke angelangt.

Gegen Nashville glich McDavid zu Beginn des zweiten Drittels zum 1:1 aus. Der Amerikaner Michael McCarron hatte die Predators auf Zuspiel von Josi nach gut acht Minuten in Front gebracht. McDavid war zudem der an Entscheidung beteiligt. Er stand am Ursprung des 3:2, das sein Landsmann Darnell Nurse in der zusätzlichen Spielzeit nach zweieinhalb Minuten erzielte.

Die Zusammenfassung des Spiels Video: YouTube/NHL

Florida – New Jersey 2:6

Nico Hischier 3 Assists, 3 Schüsse, 17:46 TOI

Timo Meier 5 Schüsse, 1 Check, 14:36 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 5 Blocks, 22:07 Toi



Die Devils liessen sich in ihrem derzeitigen Hoch vom amtierenden Stanley-Cup-Sieger auch im zweiten Duell innert drei Tagen nicht stoppen. Von den letzten sechs Spielen gewann die Equipe mit Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler fünf und verteidigte ihre Führungsposition in der Eastern Conference, mit allerdings mehr Partien als die Konkurrenz, erfolgreich.

Hischier hatte seinen Stock bei den Treffern zum 1:0, zum 3:2 und zum 4:2 im Spiel. Zweimal von seiner Vorarbeit profitierte der Amerikaner Stefan Noesen, einmal der Kanadier Dawson Mercer. Der Walliser hat in seiner Saisonbilanz nun je 10 Tore und Assists stehen. Erfolgreichster Schütze in Sunrise war aber Jesper Bratt. Der Schwede schaffte zum zweiten Mal drei Tore in einem NHL-Spiel. Dreifacher Vorbereiter war auch Noesens Landsmann Jack Hughes.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Winnipeg 4:1



J.J. Moser 1 Schuss, 2 Blocks, 1 Check 15:51 TOI

Nino Niederreiter 3 Schüsse, 2 Blocks 1 Check, 15:26 Toi



Zum zweiten Mal in der laufenden Saison als Verlierer vom Eis mussten die Winnipeg Jets. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter unterlag den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser auswärts 1:4.

Für die Jets ging damit die zweite Erfolgsserie nach sieben Siegen zu Ende. Die Lightning gewannen erstmals nach vier Niederlagen wieder. Die Schwizer blieben in diesem Spiel ohne Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Seattle – Chicago 3:1

Philipp Kurashev 1 Block, 16:38 TOI

Kuraschew unterlag mit den Chicago Blackhawks auswärts den Seattle Kraken 1:3. Für die Kraken ist es bereits der dritte Sieg in Serie.

Nach einem torlosen ersten Drittel konnten Seattle in der fünften Minute des zweiten Abschnitts das 1:0 durch Matty Beniers erzielen. Es war das erste Mal seit sieben Spielen das die Kraken das erste Tor des Spiels erzielten.



Vancouver – New York Islanders 2:5

Pius Suter -1 Bilanz, 16:31 TOI

Pius Suter zog mit den Vancouver Canucks gegen die New York Islanders mit 2:5 den Kürzeren. Nach einer 1:0 Führung für die Canucks konnten die Islanders reagieren und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Nach dem Ausgleich im ersten Abschnitt konnte New York im zweiten Drittel durch Scott Mayfield bereits nach 14 Sekunden das 2:1 erzielen. Daraufhin setzten sich Islanders zwischenzeitlich bis auf 5:1 ab und brachten den Sieg sicher nach Hause. (riz/sda)