Hischier gelingt Hattrick-Premiere gegen Josis Nashville – und Meier checkt Gegner blutig

Kevin Fiala war mit seinen Los Angeles Kings hingegen auf der anderen Seite einer Klatsche. Im kalifornischen Duell setzten sich die San Jose Sharks gleich 7:2 durch. Dies kommt ziemlich überraschend, sind die Sharks doch eines der schlechtesten Teams der NHL. Jedoch zeigten sich die Kings in den letzten Spielen nicht immer stilsicher und verliessen das Eis nunmehr fünfmal in den letzten acht Partien als Verlierer. (nih/sda)

Die Tampa Bay Lightning schossen sich gegen Colorado nach zwei Niederlagen in Serie und sechs aus den letzten neun Spielen regelrecht den Frust von der Seele. Im Duell der beiden Finalisten der Saison 2021/22 – damals setzten sich die Avalanche gegen den amtierenden Meister durch – schickte Tampa Bay das Team aus Denver mit einer 8:2-Packung nach Hause. Janis Moser bekam von allen Verteidigern seines Teams zwar die meiste Eiszeit, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Unter dem Motto «Tausendundeine Nacht» stand der Abend von Nino Niederreiter. Der 32-jährige Churer bestritt sein 1001. NHL-Spiel. Das Buch «Tausendundeine Nacht» ist eine Sammlung von mehr als 550 Geschichten. 550 Skorerpunkte hat der 32-Jährige in seiner Karriere in Übersee noch nicht geschafft. Aber mit 248 Toren – Niederreiter traf auch in der Nacht auf Dienstag beim 4:1-Sieg der Winnipeg Jets einmal – ist er der Schweizer NHL-Rekordtorschütze aller Zeiten. Die 494 Skorerpunkte reichen in dieser Statistik zu Platz 2 hinter Josi (748).

Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Hischier, der beim ersten Treffer von einem Pass von Timo Meier profitierte, stach somit sein Gegenüber Roman Josi aus. Der Captain der Nashville Predators musste sich mit einem Assist begnügen. In den Fokus der Partie geriet hingegen acht Minuten vor Schluss Meier. Ein regelwidriger Cross-Check trug dem Appenzeller fünf Minuten plus eine Disziplinarstrafe ein.

Nico Hischier schaffte erstmals in seiner NHL-Karriere einen lupenreinen Hattrick. Der Captain der New Jersey Devils traf beim 5:2-Sieg über die Nashville Predators im Mitteldrittel dreimal.

Nico Hischier und Timo Meier schreiben im Spiel ihrer New Jersey Devils gegen Roman Josis Nashville Schlagzeilen – der eine positive, der andere negative. Auch Janis Moser und Kevin Fiala befinden sich auf jeweils unterschiedlichen Seiten eines Kantersiegs.

«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL

29. Januar 1995: Pauli Jaks, Los Angeles Kings – Pauli Jaks schreibt am 29. Januar 1995 Schweizer Eishockeygeschichte: Als erster Schweizer überhaupt kommt er in der NHL zum Einsatz. Für die Los Angeles Kings darf er gegen die Chicago Blackhawks nach der ersten Drittelspause 40 Minuten lang das Tor hüten. Er kassiert zwei Gegentreffer und sollte nie mehr einen Fuss auf NHL-Eis setzen.

Schweizer Meilensteine in der NHL

