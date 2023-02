Washington-Goalie Darcy Kuemper liess sich gleich zweimal von Pius Suter bezwingen – der Schweizer wird im Hintergrund gefeiert. Bild: keystone

Suter und Niederreiter treffen bei Siegen – Devils tauchen gegen Kellerteam

Washington – Detroit 1:3

Pius Suter, 2 Tore, 2 Schüsse, 1 Check, 17:04 TOI

Als «Pius Shooter» wurde der 26-jährige Zürcher nach seinem Treffer beim 5:2-Erfolg gegen Calgary gefeiert. Dieser Name dürfte sich festsetzen, denn Suter traf in der Folge nicht nur bei der Niederlage in Seattle, sondern nun auch beim 3:1-Erfolg in Washington. Der Stürmer erzielte die Tore zum 2:0 und zum 3:1. Damit steht er in dieser Saison nun bei elf Toren und sechs Assists.

Für die Red Wings war es der sechste Sieg in den letzten sieben Spielen, während Washington nun zum 5. Mal in Serie verloren hat. Dadurch ist Detroit, das Washington nun überholt hat, endgültig im Kampf um die Playoffs angekommen. Die Teams auf den Rängen 7 und 8 der Eastern Conference haben nur drei beziehungsweise zwei Punkte Vorsprung auf das Team aus Michigan, doch haben sowohl die New York Islanders als auch die Florida Panthers je vier Spiele mehr absolviert.

New Jersey – Montreal 2:5

Nico Hischier, 3 Schüsse, 1 Check, 17:44 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 4 Checks, 19:17 TOI

Nach starken Vorstellungen gegen Pittsburgh und gegen Winnipeg, wo er insgesamt fünf Skorerpunkte erzielte, geht Nico Hischier im Spiel gegen die Montreal Canadiens leer aus. Der Captain kann die Niederlage seiner New Jersey Devils nicht verhindern. Es war eine der seltenen Pleiten für das Team von Hischier und Jonas Siegenthaler. Dass sie ausgerechnet gegen die Canadiens unterliegen, kommt überraschend, da die Kanadier im Tabellenkeller feststecken. Zuletzt befand sich Montreal aber in einer guten Form und gewann nun vier der letzten sechs Partien.

Bald dürfte die Schweizer Fraktion bei den Devils wieder zu dritt auf dem Eis stehen. Der 22-jährige Goalie Akira Schmid wurde erneut in die NHL berufen, er sass bei den Devils bereits auf der Ersatzbank. Der Emmentaler rückt für den verletzten Mackenzie Blackwood nach. Bereits ab Mitte November war Schmid zu 9 Einsätzen gekommen – und wusste zu überzeugen.

Nashville – Vancouver 5:4 n. P.

Roman Josi, 1 Assist, 6 Schüsse, 3 Blocks, 25:31 TOI

Nino Niederreiter, 1 Tor, 5 Schüsse, 3 Blocks, 19:15 TOI​

Die Nashville Predators setzten sich gegen die Vancouver Canucks 5:4 nach Penaltyschiessen durch. Beim Tor zur 3:2-Führung hatten beide Schweizer den Stock im Spiel. Niederreiter traf zum 16. Mal, Josi war als Passgeber am Spielzug beteiligt. Der Berner Verteidiger rangiert mit 50 Zählern (15 Tore/35 Assists) an Position 4 der Schweizer Skorerliste.

Captain Josi nahm auch Anlauf beim Penaltyschiessen, er hatte aber keinen Erfolg. Immerhin holte seine Equipe beide Punkte, nachdem sie in den letzten 70 Sekunden der regulären Spielzeit eine 4:2-Führung aus der Hand gegeben hatte.

Minnesota – Los Angeles 2:1

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 17:48 TOI

Der Schweizer NHL-Top-Skorer Kevin Fiala (61 Punkte) ging leer aus, nachdem er in den vorangegangenen zwei Partien drei Tore und drei Assists verbucht hatte. Seine Los Angeles Kings verloren auswärts gegen die Minnesota Wild 1:2. Der Anschlusstreffer fiel erst einige Sekunden vor Ablauf der Spielzeit. Damit endete die Siegesserie nach vier Spielen. Eine Enttäuschung auch für Fiala, der in den letzten beiden Spielen je drei Skorerpunkte sammelte.

Chicago – Vegas 3:2 n. P.

Philipp Kurashev, 1 Check, 23:20 TOI

Mit Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks musste ein dritter Schweizer ins Penaltyschiessen. Der 23-Jährige trat dort jedoch nicht an. Einzig Chicagos letzter Schütze Tyler Johnson traf und sorgte damit für die Entscheidung. Zuvor hatte Johnson in der letzten Minute des Schlussdrittels bereits getroffen und damit die Niederlage verhindert.

