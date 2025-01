Die Winnipeg Jets können sich über den dritten Sieg in Folge freuen. Bild: www.imago-images.de

Dritter Sieg in Serie für Niederreiter und die Jets – Kurashev verliert beim Jubiläum

Die Winnipeg Jets überzeugen in der NHL weiter. Das Team mit dem Bündner Nino Niederreiter kommt mit dem 5:2 gegen die Calgary Flames zum dritten Sieg hintereinander.

Winnipeg – Calgary 5:2

Nino Niederreiter 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, TOI 14:43

Mit dem klaren Erfolg reagierten die Jets auf das 1:3, das sie ebenfalls in der heimischen Arena acht Tage zuvor gegen die Flames hatten hinnehmen müssen.

Die Jets gaben von Anfang an den Ton an. Bei Spielmitte führten sie 2:0, Gabriel Vilardi sorgte zu Beginn des dritten Drittels mit dem 4:1 für die Vorentscheidung zugunsten der gegenwärtigen Nummer 2 in der laufenden Meisterschaft. Der Kanadier war mit je zwei Toren und Vorlagen der Mann des Spiels. Niederreiter war an den fünf erfolgreichen Abschlüssen der Jets nicht beteiligt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Minnesota

Philipp Kurashev 2 Schüsse, 2 Checks, TOI 14:50

Philipp Kurashev beging sein Jubiläum mit einer Niederlage. Die Chicago Blackhawks verloren mit dem Berner, der seine 300. Partie in Regular Seasons der NHL bestritt, gegen die Minnesota Wild 2:4. Die Heimpleite zeichnete sich früh ab.

Nach sieben Minuten lag die nach Punkten zweitschlechteste Mannschaft der Liga bereits 0:2 zurück. Nach einem weiteren Gegentreffer im zweiten Drittel vermochten die Blackhawks zu Beginn des dritten Abschnitts auf 2:3 zu verkürzen, doch 102 Sekunden vor Schluss machten die Wild mit dem Treffer ins leere Tor alles klar. (riz/sda)