Bleibt die Seine zu dreckig, droht Paris an Olympia eine Duathlon-Blamage

Anfang Jahr hatte die Stadt Paris das Ziel verkündet, die Seine bis zu den Olympischen Spielen so herzurichten, dass Schwimmwettbewerbe im Fluss ausgetragen werden können, der durch die Stadt fliesst. Schon damals äusserten viele Pariserinnen und Pariser Zweifel daran, dass die Stadt das ambitionierte Ziel tatsächlich erreichen wird, denn in der Seine ist das Schwimmen aufgrund der hohen Verschmutzung seit knapp 100 Jahren verboten.

Am 30. Juli soll sich im bekannten Fluss neben dem Eiffelturm der Schwimmabschnitt des Männer-Triathlons befinden. Am 5. August wären die Frauen in derselben Disziplin dran. Ein paar Tage später stünden die Bewerbe im Freiwasserschwimmen auf dem Programm. Doch auch kurz vor den Spielen gibt es grosse Fragezeichen um die Wasserqualität in der Seine.

Ein Bericht der Überwachungsgruppe Eau de Paris hatte kürzlich gezeigt: Der Fluss ist immer noch mit Bakterien des Typs E. coli verseucht und der vom Welttriathlonverband festgelegte Grenzwert wird weiterhin überschritten.

Nun haben die Organisatoren bekanntgegeben, was passiert, wenn die Grenzwerte auch am Wettkampftag überschritten werden sollten. So könnten die Rennen, so schreibt die Nachrichten-Agentur Associated Press, einige Tage verschoben werden. Die Organisatoren haben auch einen Plan fürs Worst-Case-Szenario: «Sollte die Bakterienbelastung aufgrund starken Regens erhöht sein, könnte der Triathlon in einen Duathlon umgewandelt werden, ohne den Schwimmteil.»

Anders sieht der Plan B für das Marathonschwimmen aus: Der Wettbewerb, so die Organisatoren, könnte auf die Regattastrecke in Vaires-sur-Marne verlegt werden, auf der bereits Ruder- und Kanuwettbewerbe ausgetragen werden.

Noch ist man in Paris aber zuversichtlich, was die Wasserqualität betrifft. So habe einerseits das sonnige und trockene Wetter zu einer Verbesserung in den letzten Tagen geführt. «Wir haben in der vergangenen Woche gemerkt, dass die Testergebnisse die Durchführung von Veranstaltungen in der Seine an sieben von neun Tagen ermöglicht hätten», schreibt das Organisationskommittee.