Verstehen sich angeblich nicht besonders gut: Kylian Mbappé und Neymar (l.). Bild: keystone

Trotz Mbappés deutlicher Forderung – Neymar geht nach Pokerturnier zu McDonald's

Die Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern war noch frisch, als Kylian Mbappé im französischen Fernsehen zur Wutrede ansetzte. «Alle unsere Spieler müssen gesund sein. Sie müssen gut essen und gut schlafen.» Die Aussagen des 24-jährigen Stürmers wurden als Vorwurf der mangelnden Professionalität gegenüber seinen Mitspielern interpretiert.

Einer machte sich am nächsten Tag daran, einen Beweis für die mangelnde Professionalität zu erbringen. Neymar wurde am Mittwoch bei einem Pokerturnier und anschliessend in einem Fast-Food-Restaurant gesichtet. Der 31-jährige Brasilianer nahm an einem Tisch der European Poker Tour in Paris Platz. Dafür musste er einen Einsatz von 10'000 Euro bezahlen – ein Bruchteil seines wöchentlichen Gehalts.

Im Anschluss an das Glücksspielturnier verpflegte sich Neymar mit einigen Freunden zu später Stunde in einer Pariser Filiale von McDonald's.

Ob Mbappé das gemeint hat, als er sagte, dass seine Mitspieler «gut essen und gut schlafen» sollen? Der Beziehung der beiden Superstars dürfte dies wohl nicht gerade gut getan haben. In der Vergangenheit wurde immer wieder davon berichtet, dass sich die beiden PSG-Profis nicht besonders gut verstehen würden. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Neymar den Verein im Sommer in Richtung England verlassen könnte. Daniel Riolo vom französischen Fernsehsender RMC kommentierte die neueste Episode mit den Worten: «Der Zirkus PSG ist auf Welttournee.»

(nih)