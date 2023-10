Handre Pollard unter einem Menschenhaufen. Bild: AP

Rugby-WM Frankreich: Die besten Bilder der Halbfinals

Die Halbfinals an der Rugby-WM boten einmal mehr Spektakel – und wunderbare Bilder. Mit Südafrika und Neuseeland schafften zwei Topfavoriten den Sprung in den Final, der am nächsten Samstag im Stade de France gespielt wird.

England – Südafrika

Den Rosen fehlten gegen Südafrika die Dornen Kreative England-Fans sind live im Stadion dabei – Glück gebracht hat ihr Kostüm nicht. Bild: EPA

Organisiertes Drängeln Die Spieler bei einem Scrum. Bild: AP

Was passiert hier genau? Freddie Steward will den Ball nicht hergeben. Bild: EPA

Auch hier gibt es Erklärungsbedarf Südafrikas Cobus Reinach macht einen auf Fussballer. Bild: AP

Diese Umarmung scheint ein bisschen erzwungen Südafrikas Vincent Koch wird in die Mangel genommen. Bild: AP

Warum soll ich auf einen Stuhl sitzen, wenn ich auch auf einen Kopf sitzen kann? Jonny May von England trifft auf den Südafrikaner Kurt-Lee Arendse. Bild: AP

Mal kurz ein Hoselupf für zwischendurch Südafrikas Franco Mostert gewährt einen Blick auf seine Unterhose. Bild: AP

Ob es eine weise Entscheidung war, auf weisse Trikots zu setzen? Es geht hitzig zu und her zwischen England und Südafrika. Bild: AP

Er ist «nicht hier zum Leibchen tauschen» Kwagga Smith wird ausgezogen. Bild: AP

Freud und Leid liegen manchmal nahe beieinander Südafrika feiert, England trauert. Bild: AP

So sieht Enttäuschung aus Englands Elliot Daly zeigt seine Enttäuschung über das Ausscheiden im Halbfinal. Bild: AP

Starke Männer weinen nicht Englands Ollie Chessum lässt seinen Tränen freien Lauf. Bild: EPA

Nein, Klerk ist kein Engländer Südafrikas Faf de Klerk zollt dem Gegner Respekt, indem er nach dem Spiel ein England-Shirt trägt. Bild: AP

Auch hier zeigt er sich sportsmännisch Klerk reicht Kyle Sinckler die Hand. Bild: AP

Neuseeland – Argentinien

Irgendetwas an dieser Szene scheint die Neuseeländer köstlich zu amüsieren Juan Cruz Mallia und Will Jordan kämpfen um den Ball. Bild: AP

Etwas für alle, die gerne Beine mögen Argentiniens Rugby-Nationalteam unterliegt den Neuseeländern. Bild: AP

Sieht eigentlich ziemlich easy aus, wie er da entwischt Will Jordan hält dem Angriff des Argentiniers stand. Bild: AP

Du bleibst hier! Richie Mo'unga lässt sich nicht aufhalten. Bild: EPA

Du bleibst hier 2.0 Matias Moroni wird von Will Jordan zurückgehalten. Bild: AP

Sieht gemütlich aus Moroni und Jordan beim Austausch von Zärtlichkeiten. Bild: AP

Über was die beiden da wohl sprechen? Mark Telea und Juan Martin Gonzalez umarmen sich nach dem Spiel. Bild: AP

Rugby ist nichts für Menschen, die nicht gerne Nähe haben Eine Szene aus dem Halbfinal zwischen Argentinien und Neuseeland. Bild: AP

Sport oder Kneipenschlägerei? Mark Telea und Lucio Cinti kämpfen um jeden Zentimeter. Bild: AP

Menschenpyramide Scott Barrett fängt den Ball. Bild: EPA

Ist das nicht etwas übertrieben? Guido Petti Pagadizaba und Samuel Whitelock streiten sich um die Lufthoheit. Bild: AP

Stage-Dive-Einlage Juan Martin Gonzales kommt noch an den Ball. Bild: EPA

Kurz darauf sah das ganze nicht mehr so SUVA-konform aus Juan Martin Gonzales gerät etwas aus der Balance. Bild: AP