Alle Kranzschwinger und Favoriten am ESAF 2022 – mit Grösse und Gewicht

Es wird ein Fest der Superlative: 274 Teilnehmer und 21 Ersatzschwinger duellieren sich am Samstag und Sonntag um den Muni Magnus. 46 der Schwinger konnten sich bereits einmal an einem Eidgenössischen Schwingfest einen Kranz sichern – dürfen sich also Eidgenossen nennen. Wir stellen dir hier alle 50 aktiven Eidgenossen und weitere Favoriten am ESAF 2022 mit Grösse, Gewicht und weiteren nützlichen Informationen vor. Die Schwinger wurden nach Nachnamen alphabetisch geordnet:

Aeschbacher Matthias

Der Berner Routinier gehört seit Jahren zur erweiterten Schwingspitze, der ganz grosse Exploit liess bislang allerdings auf sich warten. Vielleicht klappt's für den 13-fachen Kranzfestsieger ja in Pratteln. Bild: keystone

Wohnort: Rüegsauschachen

Alter: 30 Jahre

Beruf: Maurer

Schwingklub: Sumiswald (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 191 cm

Gewicht: 120 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 76

Alpiger Nick

Wohnort: Seon

Alter: 25 Jahre

Beruf: Maurer

Schwingklub: Lenzburg (Nordwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 117 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 52

Anderegg Simon

Wohnort: Unterbach (BE)

Alter: 38 Jahre

Beruf: Landwirt / Zimmermann

Schwingklub: Meiringen (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 181 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 4

Total Kränze: 115

Bieri Marcel

Wohnort: Edlibach

Alter: 27 Jahre

Beruf: Lehrer

Schwingklub: Aegerital (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 120 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 34

Bless Michael

Wohnort: Gais

Alter: 36 Jahre

Beruf: Versicherungsberater

Schwingklub: Gais (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 115 Kg

Eidg. Kränze: 3

Total Kränze: 95

Burkhalter Stefan

Wohnort: Homburg

Alter: 48 Jahre

Beruf: Landwirt

Schwingklub: Ottenberg (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 118 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 111

Döbeli Andreas

Wohnort: Sarmenstorf

Alter: 24 Jahre

Beruf: Geflügelfachmann

Schwingklub: Freiamt (Nordwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 188 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 26

Duplan Steve

Wohnort: Ollon VD

Alter: 25 Jahre

Beruf: Forstwart

Schwingklub: Aigle (Südwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 183 cm

Gewicht: 108 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 22

Fankhauser Erich

Wohnort: Hasle LU

Alter: 31 Jahre

Beruf: Landwirt / Maurer

Schwingklub: Entlebuch (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 176 cm

Gewicht: 102 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 54

Gapany Benjamin

Wohnort: Hauteville

Alter: 27 Jahre

Beruf: Landwirt

Schwingklub: La Gruyère (Südwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 189 cm

Gewicht: 115 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 41

Gehrig Damian

Wohnort: Sumiswald

Alter: 29 Jahre

Beruf: Schreiner / Technischer Kaufmann

Schwingklub: Sumiswald (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 178 cm

Gewicht: 78 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 13

Gerber Christian

Wohnort: Röthenbach im Emmental

Alter: 31 Jahre

Beruf: Fleischfachmann

Schwingklub: Siehen (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 187 cm

Gewicht: 112 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 58

Giger Samuel

Der Überschwinger der letzten beiden Saisons ist der Mann, den es am ESAF zu bezwingen gilt. Spielen ihm die Nerven keinen Streich, geht der Königstitel nur über ihn. Bild: keystone

Wohnort: Ottoberg

Alter: 24 Jahre

Beruf: Zimmermann / Chauffeur

Schwingklub: Ottenberg (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 194 cm

Gewicht: 123 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 53

Gnägi Florian

Wohnort: Aarberg

Alter: 33 Jahre

Beruf: Kaufmann

Schwingklub: Biel (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 187 cm

Gewicht: 115 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 108

Gwerder Michael

Wohnort: Brunnen

Alter: 21 Jahre

Beruf: Maurer

Schwingklub: am Mythen (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 100 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 12

Hersche Martin

Wohnort: Appenzell

Alter: 32 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Appenzell (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 100 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 43

Imhof Andi

Wohnort: Pfäffikon SZ

Alter: 37 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Bürglen (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 122 Kg

Eidg. Kränze: 4

Total Kränze: 79

Inniger Thomas

Wohnort: Adelboden

Alter: 25 Jahre

Beruf: Heizungsplaner

Schwingklub: Adelboden (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 180 cm

Gewicht: 108 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 12

Kämpf Bernhard

Wohnort: Sigriswil

Alter: 34 Jahre

Beruf: Elektromonteur

Schwingklub: Thun (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 185 cm

Gewicht: 105 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 89

Käser Remo

Wohnort: Burgaeschi

Alter: 25 Jahre

Beruf: Speditionsleiter

Schwingklub: Kirchberg (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 188 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 50

Kindlimann Fabian

Wohnort: Fischenthal

Alter: 31 Jahre

Beruf: Landwirt

Schwingklub: Zürcher Oberland (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 185 cm

Gewicht: 125 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 48

Kramer Lario

Auch der Freiburger gehört seit Längerem zur erweiterten Schwingspitze im Land. Als einziger Südwestschweizer mit echten Ambitionen muss er auf dem Weg zu einem allfälligen Königstitel aber sämtliche Brocken der restlichen Teilverbände selbst aus dem Weg räumen. Bild: keystone

Wohnort: Galmiz

Alter: 24 Jahre

Beruf: Gemüsegärtner / Agrokaufmann

Schwingklub: Kerzers (Südwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 102 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 41

Leuppi Samir

Wohnort: Winterthur

Alter: 29 Jahre

Beruf: Polizist

Schwingklub: Winterthur (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 195 cm

Gewicht: 140 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 50

Müllestein Mike

Wohnort: Steinerberg

Alter: 33 Jahre

Beruf: Umzugsfachmann

Schwingklub: am Mythen (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 112 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 60

Notz Beni

Wohnort: Güttingen

Alter: 38 Jahre

Beruf: Sachbearbeiter

Schwingklub: Bodensee und Rhein (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 178 cm

Gewicht: 135 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 58

Nötzli Reto

Wohnort: Pfäffikon SZ

Alter: 33 Jahre

Beruf: Zimmermann / Chauffeur

Schwingklub: March-Höfe (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 183 cm

Gewicht: 105 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 53

Orlik Armon

Der Schlussgang-Verlierer von 2016 kommt immer besser in Fahrt. Orlik gewann das Glarner-Bündner Kantonalfest und blieb auf der Rigi sowie auf dem Brünig ohne Niederlage. Noch fehlt allerdings die letzte Explosivität. Bild: keystone

Wohnort: Maienfeld

Alter: 27 Jahre

Beruf: Bauingenieur

Schwingklub: Unterlandquart (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 115 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 52

Orlik Curdin

Wohnort: Thun

Alter: 29 Jahre

Beruf: Agronom

Schwingklub: Frutigen (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 187 cm

Gewicht: 118 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 47

Ott Damian

Der Senkrechtstarter der letzten Saison gewann in diesem Jahr noch kein Fest. Am nächsten kam der Toggenburger dem Sieg am St.Galler Kantonalen, wo er Zweiter wurde. Zuletzt plagte ihn auch noch eine Fussverletzung. Bild: keystone

Wohnort: Dreien

Alter: 22 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Wil (St. Galler Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 197 cm

Gewicht: 105 Kg

Eidg. Kränze: 0

Total Kränze: 15

Räbmatter Patrick

Wohnort: Uerkheim

Alter: 30 Jahre

Beruf: Chauffeur

Schwingklub: Zofingen (Nordwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 189 cm

Gewicht: 150 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 55

Reichmuth Pirmin

Lange verletzt, legte der Metzger aus Arth beim Aargauer Kantonalen ein Traumcomeback hin: Festsieg und gleich drei Eidgenossen bezwungen. Am Brünig verletzte sich Reichmuth dann allerdings an der Schulter – ein herber Rückschlag. Dennoch geht er in Pratteln an den Start. Bild: keystone

Wohnort: Steinen

Alter: 26 Jahre

Beruf: Physiotherapeut

Schwingklub: Cham-Ennetsee (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 198 cm

Gewicht: 130 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 19

Roth Martin

Wohnort: Waldstatt

Alter: 32 Jahre

Beruf: Zimmermann / Dachdecker

Schwingklub: Herisau (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 182 cm

Gewicht: 98 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 25

Roth Philipp

Wohnort: Biberist

Alter: 27 Jahre

Beruf: Konstrukteur

Schwingklub: Aarberg (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 140 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 16

Rychen Roger

Wohnort: Mollis

Alter: 30 Jahre

Beruf: Landwirt / Maschinist

Schwingklub: Niederurnen und Umgebung (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 62

Schenk Patrick

Wohnort: Koppigen

Alter: 28 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Sumiswald (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 189 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 36

Schlegel Werner

Zwei Kranzfestsiege hat der junge Zimmermann in diesem Jahr schon auf dem Konto. Sein offensiver Schwingstil erinnert an die Könige Abderhalden und Forrer, von denen sich der Ostschweizer auch immer wieder Tipps holt. Bild: keystone

Wohnort: Hemberg

Alter: 19 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Wattwil (St. Galler Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 187 cm

Gewicht: 100 Kg

Eidg. Kränze: 0

Total Kränze: 20

Schmid David

Wohnort: Wittnau

Alter: 32 Jahre

Beruf: Landwirt

Schwingklub: Fricktal (Nordwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 185 cm

Gewicht: 100 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 38

Schneider Domenic

Wohnort: Friltschen

Alter: 28 Jahre

Beruf: Zimmermann / Landwirt

Schwingklub: Ottenberg (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 179 cm

Gewicht: 145 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 64

Schurtenberger Sven

Wohnort: Buttisholz

Alter: 30 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Rottal und Umgebung (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 145 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 63

Schuler Alex

Wohnort: Rothenthurm

Alter: 30 Jahre

Beruf: Metzger

Schwingklub: Einsiedeln (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 178 cm

Gewicht: 98 Kg

Eidg. Kränze: 2

Total Kränze: 30

Schuler Christian

Wohnort: Rothenthurm

Alter: 34 Jahre

Beruf: Marketingfachmann

Schwingklub: Einsiedeln (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 111 Kg

Eidg. Kränze: 5

Total Kränze: 107

Sempach Thomas

Wohnort: Heimenschwand

Alter: 37 Jahre

Beruf: Landwirt / Maurer

Schwingklub: Oberdiessbach (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 187 cm

Gewicht: 108 Kg

Eidg. Kränze: 4

Total Kränze: 113

Staudenmann Fabian

Auch beim Berner Mittelländer zeigt das Formbarometer kontinuierlich nach oben. Zwar hat Staudenmann in diesem Jahr noch keinen Festsieg auf dem Konto, sechsmal klassierte sich der Guggisberger aber als Zweiter. Dass er das Zeug zum ganz grossen Coup hat, bewies er im letzten Jahr, als er am Kilchberger triumphierte. Bild: keystone

Wohnort: Guggisberg

Alter: 22 Jahre

Beruf: Automatiker

Schwingklub: Schwarzenburg (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 191 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 36

Stöckli Stefan

Wohnort: Geiss

Alter: 31 Jahre

Beruf: Technischer Kaufmann

Schwingklub: Rottal und Umgebung (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 189 cm

Gewicht: 105 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 13

Strebel Joel

Wohnort: Aristau

Alter: 25 Jahre

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Schwingklub: Freiamt (Nordwestschweizerischer Schwingerverband)

Grösse: 192 cm

Gewicht: 120 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 28

Stucki Christian

Der amtierende Schwingerkönig verpasste fast die komplette Saison wegen Verletzungen. Doch auch bei ihm gilt: Wenn er ins Sägemehl tritt, muss man jederzeit mit ihm rechnen. Bild: KEYSTONE

Wohnort: Lyss

Alter: 37 Jahre

Beruf: Forstwart

Schwingklub: Unteres Seeland (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 198 cm

Gewicht: 150 Kg

Eidg. Kränze: 6

Total Kränze: 132

von Ah Benji

Wohnort: Giswil

Alter: 35 Jahre

Beruf: Spezialmonteur

Schwingklub: Giswil (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 188 cm

Gewicht: 120 Kg

Eidg. Kränze: 4

Total Kränze: 76

von Weissenfluh Kilian

Wohnort: Hasliberg Hohfluh

Alter: 27 Jahre

Beruf: Zimmermann

Schwingklub: Hasliberg (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 186 cm

Gewicht: 102 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 41

Walther Adrian

Bild: keystone

Wohnort: Habstetten

Alter: 21 Jahre

Beruf: Architektur-Zeichner

Schwingklub: Worblental (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 200 cm

Gewicht: 100 Kg

Eidg. Kränze: 0

Total Kränze: 19

Wenger Kilian

Der König von 2010 stiess auf dem Weissenstein in einen exklusiven Kreis vor: Er gewann dort seinen 100. Kranz, vor ihm gelang das erst 31 anderen Schwingern. Diese Saison lief bislang zwar nicht nach Wunsch, einen König darf man aber nie abschreiben. Bild: keystone

Wohnort: Horboden

Alter: 32 Jahre

Beruf: Metzger / Zimmermann / LKW-Fahrer

Schwingklub: Niedersimmental (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 190 cm

Gewicht: 110 Kg

Eidg. Kränze: 4

Total Kränze: 100

Wicki Joel

Der Schlussgang-Verlierer von 2019 ist der erste Herausforderer von Giger. Trotz einer Schnittverletzung an der Hand zeigt sein Formbarometer steil nach oben. Bild: keystone

Wohnort: Sörenberg

Alter: 25 Jahre

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Schwingklub: Entlebuch (Innerschweizer Schwingerverband)

Grösse: 182 cm

Gewicht: 107 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 54

Wiget Michael

Wohnort: Wünnewil

Alter: 23 Jahre

Beruf: Student

Schwingklub: Laupen (Bernisch-Kantonaler Schwingerverband)

Grösse: 196 cm

Gewicht: 114 Kg

Eidg. Kränze: 1

Total Kränze: 11

Zwyssig Raphael