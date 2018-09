Sport

Super League

Super League: Basel patzt in Lugano – Sion siegt



Super League, 9. Runde Lugano – Basel 2:2 (0:1) Luzern – Sion 1:3 (0:1) Zürich – Xamax 0:0

Bild: TI-PRESS

Basel in Lugano mit dem nächsten Ausrutscher – Sion siegt erstmals unter Yakin

Der FC Sion findet im dritten Spiel unter Trainer Murat Yakin zum Erfolg zurück. In Luzern resultiert ein 3:1. Neuchâtel Xamax kommt zu einem Remis beim Tabellenzweiten FC Zürich. Derweil muss der FCB den nächsten Rückschlag verkraften.

Lugano – Basel 2:2

Der FC Basel findet den Tritt immer noch nicht. Eine Woche nach der blamablen Klatsche bei Meister YB gibt es in Lugano nur ein 2:2-Unentschieden.

Basel wäre eigentlich auf Wiedergutmachung aus gewesen. Das Team von Marcel Koller startet denn auch entschlossen. Kurz nach dem Anpfiff setzt sich Albian Ajeti durch und bedient Luca Zuffi. Der Mittelfeldspieler verwertet eiskalt zur FCB-Führung.

Auch in die zweite Halbzeit startet Basel mit einem frühen Tor (50. Ajeti). Doch dieses Mal gibt es die sofortige Reaktion Luganos in der Form eines Kopfballtreffers durch Miroslav Covilo – allerdings startet der Torschütze aus einer Abseitsposition. Und die Tessiner haben noch nicht genug: In der 82. Minute gelingt durch Carlinhos tatsächlich der Ausgleich. Es bleibt beim 2:2.

Bild: TI-PRESS

Luzern – Sion 1:3

Murat Yakin gelingt im zweiten Spiel als Trainer des FC Sion der erste Sieg. Effiziente Sittener schlagen harmlose Luzerner mit 3:1.

Sion beweist in der Zentralschweiz seine Gefährlichkeit nach Standards. Eine Perfekt getimte Flanke bei einem Eckball landet, bei Moussa Djitté, der problemlos einnicken kann – auch weil sich Luzern-Keeper Mirko Salvi ziemlich verschätzt.

Und die Walliser legen im zweiten Durchgang nach: In der 54. Minute schliesst Bastien Toma einen perfekten Konter mit dem 2:0 ab. Und der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (63. Ugrinic) wird mit einem wuchtigen Treffer von Yassin Fortune beantwortet.

Bild: KEYSTONE

Zürich – Xamax 0:0

Der FC Zürich bringt seine Offensivmaschinerie seit dem Abgang Michael Freys nicht mehr auf Touren. Gegen Aufsteiger Xamax gibt es ein torloses Remis.

Weder der FCZ (bisher acht Saisontore) noch Xamax (bisher elf Saisontore) strahlen wirkliche Torgefahr aus. Dementsprechend entwickelt sich auch das Spiel. Viele Angriffe bleiben im Ansatz stecken, und wenn es die Teams dann doch einmal vor den gegnerischen Kasten schaffen, scheitern sie am Goalie oder an den eigenen Nerven.

Insbesondere Xamax-Keeper Laurent Walthert zeigt eine überragende Partie. Immer wieder lässt er die Zürcher Angreifer mit seinen Taten verzweifeln.

Bild: KEYSTONE

Super League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Luzern - Sion 1:3 (0:1)

13'626 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 14. Djitté (Toma) 0:1. 54. Toma (Lenjani) 0:2. 62. Ugrinic (Schneuwly) 1:2. 64. Fortune (Toma) 1:3.

Luzern: Salvi; Kakabadse (80. Demhasaj), Knezevic (73. Juric), Schulz, Grether; Gwilja, Voca; Schneuwly, Ugrinic, Schürpf (60. Vargas); Eleke.

Sion: Fickentscher; Ndoye, Neitzke, Raphael; Maçeiras, Kouassi, Toma, Lenjani; Fortune (71. Kasami), Itaitinga (65. Adryan), Djitté (87. Song).

Bemerkungen: Luzern ohne Cirkovic, Lustenberger, Rodriguez, Ndenge (alle verletzt), Schmid, Sidler und Feka (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Mitrjuschkin, Carlitos, Kukeli, Abdellaoui, Grgic, Acquafresca, Angha, Zock (alle verletzt), Philippe, Baltazar und Nasser (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 45. Toma (Foul), 53. Djitté (Foul), 87. Raphael (Foul).

Lugano - Basel 2:2 (0:1)

4364 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 9. Zuffi (Ajeti) 0:1. 50. Ajeti (Frei) 0:2. 52. Covilo (Vecsei) 1:2. 82. Carlinhos (Brlek) 2:2.

Lugano: Da Costa; Yao, Sulmoni, Amuzie; Covilo; Masciangelo, Sabbatini, Vecsei (56. Brlek), Crnigoj (88. Abedini); Gerndt, Bottani (56. Carlinhos).

Basel: Hansen; Widmer, Cömert, Frei, Riveros; Zuffi (91. Pululu), Xhaka, Serey Die, Bua (68. Okafor); Ajeti, Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Lugano ohne Daprelà (gesperrt), Mihajlovic, Kecskes, Macek, Manicone, Muci und Piccinocchi (alle verletzt). Basel ohne Balanta (gesperrt), Campo, Omlin, Stocker, Suchy und Zambrano (alle verletzt).

Verwarnungen: 19. Covilo. 39. Vecsei. 78. Sabbatini (alle Foul). 91. Gerndt (Unsportlichkeit).

Zürich - Neuchâtel Xamax 0:0

8871 Zuschauer. - SR Schnyder.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nef, Maxsö, Pa Modou; Domgjoni (73. Hekuran Kryeziu), Palsson; Winter (64. Khelifi), Marchesano, Kololli (85. Rodriguez); Odey.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic (9. Fejzulahi), Xhemajli, Kamber; Veloso (86. Corbaz), Pickel, Doudin, Ramizi; Karlen (70. Tréand), Nuzzolo.

Bemerkungen: Zürich ohne Aliu, Ceesay, Kempter, Rohner und Sauter (alle verletzt). Xamax ohne Di Nardo (gesperrt), Ademi, Mulaj, Oss, Djuric, Le Pogam und Santana (alle verletzt). Keine Verwarnungen. (abu/sda)

Die Karriere von Marcel Koller

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare