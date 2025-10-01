bedeckt
Gaël Monfils verkündet Rücktritt – und erwähnt dabei auch Roger Federer

France&#039;s Gael Monfils waves to the crowd as he leaves the court after losing to Britain&#039;s Jack Draper in a second-round match of the French Tennis Open at the Roland-Garros stadium in Paris, ...
Ende 2026 verabschiedet sich Gaël Monfils von der Profitour.Bild: keystone

Gaël Monfils verkündet seinen Rücktritt – und erwähnt im Abschiedspost auch Roger Federer

Unmittelbar vor Beginn des ATP-1000-Masters von Schanghai verkündet Gaël Monfils, dass er am Ende der nächsten Saison zurücktreten wird. Damit beginnt jetzt die Abschiedstournee des 39-Jährigen.
01.10.2025, 09:2401.10.2025, 09:24

Gaël Monfils verkündete den Rücktritt in einem Jahr in einem rührenden Statement auf seinem X-Account. «Ich bin ein paar Mal nahe an einen Grand-Slam-Sieg gekommen – und ich nehme nicht an, dass ich im nächsten Jahr noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen werde. 'Du hättest das schaffen können! Du hättest das schaffen sollen!' Alle, die mich besser kennen, können bestätigen, dass ich nie so gedacht habe. Das Leben ist zu kurz, um Dingen nachzutrauern. Glaubt mir, wenn ich sage: Ich bereue nichts!»

Dass Monfils keinen Major-Titel holte, hängt auch damit zusammen, dass er «in der goldenen Ära des Tennissports» mit Federer, Nadal, Djokovic und Murray spielte, was er für sich als «Glücksfall» sieht. «Selbst Niederlagen können sich episch anfühlen, wenn du einer Legende gegenüber stehst (wobei ich sagen muss, dass die gelegentlichen Siege auch für ziemlich Euphorie sorgten).»

Der Pariser stieg vor neun Jahren bis auf Platz 6 der Weltrangliste hoch. Er feierte 13 Turniersiege, den bislang letzten in diesem Jahr in Auckland. Verheiratet ist Gaël Sébastien Monfils mit der Spitzenspielerin und ehemaligen Weltnummer 3 Jelina Switolina aus der Ukraine. (nih/sda)

Mehr Sport:
