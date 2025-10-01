Gaël Monfils verkündet seinen Rücktritt – und erwähnt im Abschiedspost auch Roger Federer
Gaël Monfils verkündete den Rücktritt in einem Jahr in einem rührenden Statement auf seinem X-Account. «Ich bin ein paar Mal nahe an einen Grand-Slam-Sieg gekommen – und ich nehme nicht an, dass ich im nächsten Jahr noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen werde. 'Du hättest das schaffen können! Du hättest das schaffen sollen!' Alle, die mich besser kennen, können bestätigen, dass ich nie so gedacht habe. Das Leben ist zu kurz, um Dingen nachzutrauern. Glaubt mir, wenn ich sage: Ich bereue nichts!»
I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025
Dass Monfils keinen Major-Titel holte, hängt auch damit zusammen, dass er «in der goldenen Ära des Tennissports» mit Federer, Nadal, Djokovic und Murray spielte, was er für sich als «Glücksfall» sieht. «Selbst Niederlagen können sich episch anfühlen, wenn du einer Legende gegenüber stehst (wobei ich sagen muss, dass die gelegentlichen Siege auch für ziemlich Euphorie sorgten).»
Der Pariser stieg vor neun Jahren bis auf Platz 6 der Weltrangliste hoch. Er feierte 13 Turniersiege, den bislang letzten in diesem Jahr in Auckland. Verheiratet ist Gaël Sébastien Monfils mit der Spitzenspielerin und ehemaligen Weltnummer 3 Jelina Switolina aus der Ukraine. (nih/sda)
