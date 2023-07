Afrika muss weiter warten – Vondrousova gewinnt Wimbledon als erste Ungesetzte

Mit ihrem Erfolg verhinderte Vondrousova den ersten Triumph einer afrikanischen Spielerin auf Stufe Grand Slam. Jabeur musste auch in ihrem dritten Final in einem Major-Turnier als Verliererin vom Platz. Im vergangenen Jahr hatte sie in Wimbledon gegen die Kasachin Jelena Rybakina den Kürzeren gezogen. Zwei Monate später unterlag sie im US Open der Polin Iga Swiatek. (abu/sda)

Nati-Trainerin Grings:

«Toreschiessen hat viel mit Instinkt zu tun»

Inka Grings, Trainerin des Schweizer Nationalteams der Frauen, bestreitet mit der Schweiz die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Im Interview spricht die 44-jährige Deutsche über die Erwartungen für die anstehende Weltmeisterschaft, den Umgang mit Druck, ihre bisher sechs Partien in der Verantwortung und die Rolle der Frau in der Gesellschaft.

Inka Grings, in der Schweiz ist es heiss. In Neuseeland, wo Sie die kommenden Wochen verbringen, deutlich kälter. Wie gehen Sie mit dieser Umstellung um?

Inka Grings: Jacke, Pulli, lange Hose. Es ist Herbst. Es ist 10 bis 15 Grad. Wir gehen jetzt nicht nach Alaska, wo du minus 20 Grad hast. Zum Spielen ist das geiles Wetter. Ich hoffe nur, dass es nicht immer so nass ist. Aber wir wissen, was uns erwartet, und wir können es eh nicht beeinflussen.