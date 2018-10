Sport

Tennis

Schanghai: Federer scheitert im Halbfinal an Coric



Masters-1000-Turnier in Schanghai, Halbfinals Coric (13) – Federer (1) 6:4 6:4 Djokovic (2) – A.Zverev (4) 6:2 6:1

Bild: AP/AP

Final-Duell mit Djokovic geplatzt! Federer scheitert in Schanghai an starkem Coric

Roger Federer scheidet beim Masters-1000-Turnier in Schanghai im Halbfinal aus. Der Titelverteidiger ist beim 4:6, 4:6 gegen den 21-jährigen Kroaten Borna Coric praktisch chancenlos und kommt in der gesamten Partie zu keinem einzigen Breakball.

Coric, der Nummer 19 der Welt, gelingt hingegen gleich im ersten Game ein Aufschlagdurchbruch – ebenso wie zu Beginn des zweiten Durchgangs. Nach nur 74 Minuten nutzt der Kroate seinen ersten Matchball zum zweiten Sieg im vierten Duell mit Federer. Er hatte bereits den Final in Halle für sich entschieden.

Der Matchball: Defending Champion out!@borna_coric is through to his first Masters 1000 final, defeating Roger Federer with a near flawless performance 6-4 6-4.#RolexSHMasters pic.twitter.com/7oE2zCD1Ne — Tennis TV (@TennisTV) 13. Oktober 2018

Im letzten Game bäumte sich Federer noch einmal auf und kam erstmals zu einem 15:30, danach schlug Coric aber einen Aufschlagwinner, ein Ass und einen Vorhand-Passierball. Der Kroate spielte gross auf und liess sein immenses Talent immer wieder aufblitzen. Der 37-jährige Basler konnte hingegen nicht verbergen, dass er seinen vierten Match in vier Tagen spielte und liess die gewohnte Leichtigkeit vermissen. Bereits nach dem Sieg gegen Kei Nishikori hatte er zugegeben, seinen Körper etwas zu spüren. Am Samstag war der Tank dann ziemlich leer.

So sah das häufig aus: Whip it good!@borna_coric taking control against Federer.#RolexSHMasters pic.twitter.com/KLZmlQNNRM — Tennis TV (@TennisTV) 13. Oktober 2018

Federer hatte nach dem US Open gut fünf Wochen Pause gemacht und musste in Schanghai ohne Anlaufzeit gleich gegen den formstarken Russen Daniil Medwedew ran, der in der Vorwoche das Turnier in Tokio gewonnen hatte. Danach steigerte er sich von Spiel zu Spiel, ehe gegen Coric der Einbruch kam. Allerdings war der Kroate, der erstmals in einem Final der 1000er-Stufe steht, ein sehr starker Gegner.

Die Statistiken zum Spiel: bild: screenshot srf

bild: screenshot srf

Im Final am Sonntag trifft Coric auf Novak Djokovic, der beim 6:2, 6:1 gegen Alexander Zverev seinen 17. Sieg in Folge feierte und am Montag Federer als Nummer 2 der Welt ablösen wird. Der Serbe hat auch beste Chancen, in den nächsten Wochen nach zwei Jahren Unterbruch wieder die Spitze der Weltrangliste zu übernehmen. Wenn der Wimbledon- und US-Open-Champion den Final in Schanghai gewinnt, liegt er in der Jahreswertung nur noch 45 Punkte hinter Leader Rafael Nadal.

Djokovic überragend

Zverev konnte den ersten Halbfinal gegen den immer stärker werdenden Serben nur zu Beginn offen gestalten. Mit dem klaren Erfolg über den Weltranglisten-Fünften aus Hamburg revanchierte sich Djokovic für die Niederlage im Final des Masters-Turniers in Rom vor anderthalb Jahren im zuvor einzigen Duell.

Das Turnier der Masters-1000-Kategorie ist mit 7,08 Millionen Dollar dotiert. (pre/sda)

Die grössten Tennis-Stadien der Welt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter