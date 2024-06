Zwei 6er und viele Grossartige – welche Noten gibst du den Nati-Stars im Achtelfinal?

Der grösste Schweizer Sieg in diesem Jahrtausend – der grösste bis jetzt …

Wer hat überzeugt beim Wahnsinn von Berlin? Wer muss sich im Hinblick auf den Viertelfinal noch steigern? Lesen Sie die Einzelkritik der Schweizer Nationalspieler – und benote Remo Freuler, Ruben Vargas und Co. selbst.

Yann Sommer – Note 5: Vor drei Jahren der Achtelfinal-Held dank seines gehaltenen Penaltys gegen Mbappé. Und diesmal? Ist er gar nie wirklich gefordert. Guckt den Ball zweimal an den Pfosten. Aber die ganz grosse Parade muss er noch nicht zeigen. In der ersten Hälfte kann er sich von der Berliner Abendsonne bräunen lassen.

Klare Ansage: Zuversichtliche Schweizer Fans vor dem Achtelfinal gegen Italien in Berlin.

Murat Yakin wurde an der EM in Deutschland vom Kritikpunkt zum gefeierten Helden. Doch das Meisterstück fehlt noch.

Ist es das Jahr der Befreiung für ungeliebte Schweizer Trainer? Im Mai 2024 steht Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer unter starker Beobachtung. Seine Mannschaft hat an der Euro Hockey Tour bis auf eine Partie nur verloren. Kaum ein Schweizer Eishockey-Fan traute der Hockey-Nati vor der Weltmeisterschaft in Prag und Ostrava etwas zu. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis er aus seinem erst gerade noch verlängerten Vertrag entlassen würde. Doch getragen von den NHL-Stars Roman Josi, Nico Hischier und Kevin Fiala führte Fischer seine Mannen bis in den Final und gewann die Silbermedaille. Das Thema Fischer war plötzlich keines mehr. Mit dem Erfolg hat er sich wohlverdiente Ruhe erarbeitet.