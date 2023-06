Mattias Skjelmose gewinnt die Tour des Suisse. Bild: keystone

Skjelmose gewinnt die Tour de Suisse – Bissegger Tagesvierter

Mattias Skjelmose gewinnt die 86. Tour de Suisse. Der Däne verteidigt im abschliessenden Zeitfahren rund um St. Gallen seine Führung im Gesamtklassement gegenüber dem Tagessieger Juan Ayuso hauchdünn.

Skjelmose klassierte sich in der 25.7 km langen Prüfung im Kampf gegen die Uhr hinter Juan Ayuso und Remco Evenepoel zwar nur als Tagesdritter, dies reichte dem 22-Jährigen aus dem Team Trek-Segafredo jedoch zum erstmaligen Gewinn einer Rundfahrt auf Stufe World Tour.

Ayuso sorgte für Spannung

In der Endabrechnung lag Skjelmose neun Sekunden vor dem noch zwei Jahre jüngeren Ayuso. Das Supertalent aus Spanien sorgte mit einer starken Fahrt für ein spannendes Finale. Nach der Königsetappe nach La Punt gewann der Profi vom Team UAE Emirates in Abtwil seine zweite Etappe an dieser Landesrundfahrt.

Ayuso nahm Skjelmose im Schlusszeitfahren neun Sekunden ab, Evenepoel verlor sieben Sekunden auf die Bestzeit. Der Strassenweltmeister und Mitfavorit konnte damit nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Er beendete die Rundfahrt im 3. Gesamtrang.

Bissegger mit starkem Auftritt

Hinter dem Trio reihte sich in der Tageswertung Stefan Bissegger als bester Schweizer ein. Dem Zeitfahr-Europameister aus dem Thurgau fehlten lediglich 14 Sekunden auf das Podest. «Ich habe alles gegeben für Gino», so Bissegger über den zwei Tage zuvor verstorbenen Gino Mäder, dessen Unfalltod die 86. Ausgabe der Tour de Suisse überschattet hat. (mom/sda)