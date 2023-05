Das vorerst letzte Jubelbild in Rosa: Remco Evenepoel ist vom Giro abgereist. Bild: keystone

«Man weiss nie, was unter der Haut vorgeht» – Corona sorgt für Aufgabe des Giro-Leaders

Der 106. Giro d'Italia hat seinen grössten Star verloren – wegen Corona. Weltmeister Remco Evenepoel verlässt die Rundfahrt, auch wenn das Reglement dies nicht mehr zwingend vorgesehen hat.

Wenige Stunden nach seinem zweiten Etappensieg beim Giro d'Italia kam für Remco Evenepoel am Sonntagabend der Schock. Der Jungstar aus Belgien hat vor dem ersten Ruhetag einen positiven Corona-Test abgegeben, der für den Träger des Rosa Trikots das vorzeitige Aus bedeutete.

Ein Warnzeichen gab es schon an der Pressekonferenz unmittelbar nach seinem Sieg im Zeitfahren, mit dem der Weltmeister auch wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen hatte. Evenepoel klagte in Cesena über leichte Erkältungssymptome, eine verstopfte Nase.

«Ich muss aufpassen, dass ich nicht gerade krank werde», sagte er. Und er fügte an: «Hoffen wir, dass es kein Virus ist.» Nur Stunden später platzte für Evenepoel der Traum vom zweiten Gewinn einer dreiwöchigen Rundfahrt, nachdem er im letzten Herbst in Spanien an der Vuelta triumphiert hatte.

Team will kein Risiko eingehen

Der Ausstieg des 23-jährigen Belgiers war letztlich ein Entscheid des Teams. Nachdem der Internationale Radsportverband UCI zu Saisonbeginn die Corona-Bestimmungen gelockert hat, gibt es keine verpflichtenden Tests mehr. Stattdessen ist es nun Sache der Teams, wie sie mit dem Virus umgehen.

Doch bei Soudal Quick-Step liess man Vorsicht walten. «Man weiss nie, was unter der Haut vorgeht. Kein Risiko», twitterte Teamchef Patrick Lefevere.

Was für Evenepoel mit einem überlegenen Sieg im Auftaktzeitfahren so gut begonnen hatte, endete acht Tage später abrupt und trotz Leadertrikot mit einer grossen Enttäuschung. Dabei war für ihn der Weg dorthin mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Nach zwei Stürzen in der 5. Etappe zeigte Evenepoel am Samstag am Berg erste Schwächen.

Das Zeitfahren tags darauf ging er zu schnell an, rettete aber dennoch eine Sekunde Vorsprung ins Ziel. Nach den 35 km wirkte er völlig ausgepowert.

Roglic gegen das Team Ineos

Während Evenepoel, dessen weitere Saisonplanung offen ist, am Montag mit dem Auto zurück in die Heimat reiste, bleibt der Kampf um den Giro-Sieg nach seinem Ausstieg spannend. In der Rolle des Favoriten schlüpft nun Primoz Roglic, seines Zeichens dreifacher Vuelta-Sieger und mit klaren Stärken am Berg.

Roglic (links) und Thomas nach der Etappe vom Samstag. Bild: www.imago-images.de

Der Slowene aus dem Team Jumbo-Visma muss sich gegen eine starke Armada von Ineos-Grenadiers behaupten. Die britische Equipe hat fünf Fahrer unter den ersten 13 klassiert, mit dem früheren Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas an der Spitze. Der 36-jährige Waliser führt die Gesamtwertung vor der 10. Etappe zwei Sekunden vor Roglic und weitere drei Sekunden vor seinem Teamkollegen Tao Geoghegan Hart an.

Küng nicht mehr dabei

Als nächste grosse Herausforderung wartet am Freitag die bergige 13. Etappe, die über den Grossen St.Bernhard ins Wallis bis nach Crans-Montana führt. Bereits früher in die Schweiz reist Stefan Küng. Nach Rang 4 im Zeitfahren am Sonntag stieg er frühzeitig aus dem Giro aus. Küng will sich gezielt auf die Tour de Suisse und die Tour de France vorbereiten.

Wieder einmal nahe dran: Küng verpasst am Sonntag den Sieg um nur vier Sekunden. Bild: keystone

Somit sitzt in der Italien-Rundfahrt nur noch ein Schweizer im Sattel: Küngs Teamkollege Fabian Lienhard. Bei Groupama-FDJ ist der Zürcher mit Helferaufgaben beschäftigt. Ziele könnten ein Etappensieg oder das Gewinnen des Bergtrikots durch Teamleader Thibaut Pinot sein. (ram/sda/dpa/afp)