Erneut läuft die Schweiz nur knapp am Podest vorbei – französisches Duo gewinnt

Amy Baserga und Niklas Hartweg verpassen in Lenzerheide in der Single-Mixed-Staffel die erste Medaille an Biathlon-Weltmeisterschaften. Das Duo belegt Platz 4.

Mit dem vierten Platz verpasst das Schweizer Duo Amy Baserga und Niklas Hartweg das Podest nur knapp. Die Goldmedaille in der Single-Mixed-Staffel ging an die Franzosen mit Julia Simon und Quentin Fillon Maillet vor Norwegen und Deutschland. Schlussendlich brachten die Franzosen einen Vorsprung von 5,7 Sekunden in das Ziel. Die Norweger fingen die Deutschen noch vor der Zielline ab und sicherten sich somit die Silbermedaille.

Besonders Hartweg überzeugte beim Schiessen und verzeichnete im ganzen Wettkampf nur drei Fehlschüsse. Durch den vierten Platz wartet die Schweiz weiterhin auf eine Medaille an einer Biathlon-WM.

Mehr folgt...