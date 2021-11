Dario Cologna blickt seinen vierten Olympischen Spielen entgegen. Bild: keystone

Cologna hört nach diesem Winter auf: «Will bei Olympia noch einmal voll angreifen»

Eine der erfolgreichsten Karrieren eines Schweizer Sportlers neigt sich dem Ende zu. Langläufer Dario Cologna hat angekündigt, seine Laufbahn nach dieser Saison zu beenden.

Vier Goldmedaillen von Olympischen Spielen besitzt Dario Cologna bereits. In Peking, an den Winterspielen 2022, möchte der 35-jährige Bündner ein letztes Mal glänzen. «Ich stehe vor meinen vierten Olympischen Winterspielen und will dort noch einmal voll angreifen», wird Cologna in einer Mitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Es wird der letzte Grossanlass in der überaus erfolgreichen Karriere des Weltmeisters und vierfachen Gesamtweltcupsiegers sein. Cologna hat sich entschieden, nach dieser Saison zurückzutreten. «Ich wollte die Entscheidung vor dem Saisonstart kommunizieren, damit ich den Kopf frei habe und mich zu 100 Prozent auf meine sportlichen Ziele konzentrieren kann», begründet Cologna den Zeitpunkt seiner Bekanntgabe.

Bis zum Start in seine letzte Saison als Langlauf-Profi dauert es noch rund drei Woche. Am 27./28. November beginnt in Ruka (Finnland) die neue Weltcupsaison. (ram)