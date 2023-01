Drei der grossen Trümpfe: Wendy Holdener, Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami (von links). Bild: keystone/watson

So dürfte das Schweizer Team an der Ski-WM aussehen

In einer Woche, am 6. Februar, beginnt in den französischen Alpen die Alpine Skiweltmeisterschaft 2023. Bei Swiss-Ski wird es wohl nur wenige Diskussionen darüber geben, wer in Courchevel und Méribel an den Start gehen kann.

Der Weltcup-Winter verläuft für die Schweiz höchst erfreulich. Sie führt überlegen in der Nationenwertung und stellte in 56 Rennen 16 Mal den Sieger respektive die Siegerin. Dazu kommen 25 weitere Podestplätze.

Das lässt auf eine erfolgreiche Ausbeute beim Saisonhöhepunkt hoffen, der WM in Courchevel und Méribel. Vor zwei Jahren reiste die Swiss-Ski-Delegation mit drei Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen von der WM in Cortina d'Ampezzo nach Hause.

Wie viele dürfen mitreisen?

Die Regeln sehen vor, dass der Schweiz insgesamt 24 Startplätze zustehen. Sie müssen nicht gleichberechtigt (12:12) vergeben werden. Aber ein Geschlecht darf maximal 14 Startplätze erhalten.

Für ein WM-Ticket muss ein Athlet in einer Disziplin entweder einmal in die Top 7 gefahren sein oder zwei Resultate in den Top 15 vorweisen können. In Härtefällen wurde in vergangenen Jahren durchaus auch einmal ein Jugendbonus angewendet, sofern es im Aufgebot noch Platz hatte.

Wie wird entschieden?

Dieses Mal dürfte dies eher nicht der Fall sein. Aufgrund der starken Ergebnisse im Weltcup stellen sich die Schweizer Equipen, die in jedem WM-Rennen Medaillenchancen haben werden, beinahe von selber auf.

Im Zweifelsfall würden die Trainer die Formkurven der Athleten analysieren, einen Blick auf die Weltcup-Ranglisten werfen und diskutieren, wer die besten Chancen habe, sagte Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor gegenüber dem SRF. Denjenigen, die den Cut nicht schaffen, diese Botschaft zu überbringen, sei für ihn «ein Teil meines Jobs. Aber natürlich ist das emotional.»

Frauen

Unsere Prognose: 11 Startplätze.

Nimmt eine Titelverteidigerin erneut an der WM teil, erhält deren Nation einen fünften Startplatz zugesprochen.

Abfahrt

Samstag, 11. Februar

Corinne Suter. Bild: keystone

Corinne Suter (Titelverteidigerin)

Lara Gut-Behrami

Joana Hählen

Jasmine Flury

Priska Nufer und Michelle Gisin dürften in den Trainings um das letzte Ticket fahren.

Super-G

Mittwoch, 8. Februar

Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

Lara Gut-Behrami (Titelverteidigerin)

Corinne Suter

Joana Hählen

Michelle Gisin

Jasmine Flury

Riesenslalom

Donnerstag, 16. Februar

Andrea Ellenberger. Bild: keystone

Lara Gut-Behrami (Titelverteidigerin)

Wendy Holdener

Andrea Ellenberger

Michelle Gisin

Camille Rast

Slalom

Samstag, 18. Februar

Wendy Holdener. Bild: KEYSTONE

Wendy Holdener

Michelle Gisin

Camille Rast

Elena Stoffel (je zweimal 15. und 16. in dieser Saison) oder Aline Danioth (zweimal 13.) wird sich das vierte Ticket schnappen. Beide kommen auch für das Parallelrennen und den Team-Event infrage.

Kombination

Montag, 6. Februar

Michelle Gisin. Bild: EPA/KEYSTONE

Wendy Holdener

Michelle Gisin

Die restlichen Plätze sind offen. Einer wird wohl an Priska Nufer gehen.

Parallelrennen und Team-Event

Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Februar

Der Stellenwert ist eher gering. Es dürfte erst vor Ort entschieden werden, wer teilnimmt.

Männer

Unsere Prognose: 13 Startplätze.

Abfahrt

Sonntag, 12. Februar

Niels Hintermann. Bild: keystone

Marco Odermatt

Niels Hintermann

Stefan Rogentin

Gilles Roulin (im Weltcup zwei Mal 8.), Alexis Monney (Plätze 10 und 11) und Justin Murisier (7. und 12.) bestreiten wohl in den Trainings Ausscheidungsfahrten ums letzte Ticket.

Super-G

Donnerstag, 9. Februar

Marco Odermatt. Bild: keystone

Marco Odermatt

Loïc Meillard

Stefan Rogentin

Gino Caviezel

Es ist vorstellbar, dass Caviezel für Justin Murisier (gestern 7.) Platz machen muss. Rogentin und Meillard dürften dank ihren Podestplätzen in diesem Winter safe sein.

Riesenslalom

Freitag, 17. Februar

Loïc Meillard. Bild: keystone

Marco Odermatt

Loïc Meillard

Gino Caviezel

Thomas Tumler

Slalom

Sonntag, 19. Februar

Daniel Yule. Bild: keystone

Daniel Yule

Loïc Meillard

Ramon Zenhäusern

Marc Rochat

Am nächsten Samstag, 4. Februar, findet in Chamonix der letzte Slalom vor der WM statt. Will sich Luca Aerni (bisher ein 11. Platz) qualifizieren, hilft ihm im Vergleich mit Marc Rochat (7. und 9.) wohl nur ein Podestplatz.

Kombination

Dienstag, 7. Februar

Justin Murisier. Bild: keystone

Loïc Meillard

Justin Murisier

Luca Aerni

Über den vierten Teilnehmer dürfte vor Ort entschieden werden. Falls sich Marco Odermatt dazu entscheiden sollte, die Kombination zu bestreiten, dürfte er das vierte Ticket auf sicher haben. Der 25-Jährige sagte gemäss «Blick», dass es ihn reizen würde, «wieder einmal die Slalom-Ski anzuschnallen». Zudem sei der Kombi-Super-G sicher ein gutes Training für den Spezial-Super-G, aber «es besteht die Gefahr, dass die Gesamtbelastung mit der Kombi zu gross werden würde für mein Knie». Deshalb werde er es sich genau überlegen.

Parallelrennen und Team-Event

Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. Februar

Der Stellenwert ist eher gering. Es dürfte erst vor Ort entschieden werden, wer teilnimmt.