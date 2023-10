Emily National

«Schweiz, Schätzli, wollen wir mal?» – eine kanadische Liebeserklärung

Mehr «Videos»

Liebe Schweiz, ich weiss, damit habe ich dich verärgert:

Das wollte ich nicht. Wirklich! Wir haben uns wohl falsch verstanden. Was ich eigentlich sagen wollte: Ich liebe dich mit all deinen Ecken und Kanten – sei es nun dein Waschküchensystem oder dein inflationärer Umgang mit «en Guete». Du willst jetzt bestimmt hören, was ich denn überhaupt an dir schätze? Ok!

Da eine kleine Auswahl von den zillionen Dingen, die ich an dir liebe: Video: watson/Emily Engkent

Darf ich bleiben? Ja. Nein. Ich verzeihe dir das Fondue-Video nicht. «SIDE CHICK»?!!!?!? Bernie Sanders.

Emily National Abonnieren Abonnieren