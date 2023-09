Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen

Mit diesen Tricks ist dein Montag so viel besser

watson-Mitarbeiterin und Kanadierin Emily redet jeden Tag Deutsch. Manchmal auch in der Ich-Form.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So stark sind die Krankenkassen-Prämien seit 1996 gestiegen – und so wenig dein Lohn

«Wir sind fassungslos» – Mann stirbt in Zürcher Szene-Club

Frau stürzt in Arosa 15 Meter in die Tiefe und stirbt

Eine Frau ist am Montagabend in Arosa GR von einem Balkon ihres Studios im fünften Stock 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie starb auf der Stelle. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 27-Jährige das Gleichgewicht, als sie auf dem Balkongeländer sass.