Über den Haufen gerannt – wilder Ansturm bei Oktoberfest-Eröffnung

Am Wochenende begann in München das Oktoberfest, auch «Wiesn» genannt. Das grösste Volksfest der Welt wurde am Samstag, 16. September, morgens um 9 Uhr eröffnet. Unzählige Besucherinnen und Besucher standen vorher bereits stundenlang vor dem Gelände an, um sich einen Platz zu ergattern. Und sprinteten los, als sie schliesslich hereingelassen wurden:

Video: watson/lucas zollinger

In Videos, die aktuell auf Social Media viral gehen, ist zu sehen, wie die Besucherscharen von verschiedenen Seiten aufs Festgelände stürmen. Einige werden sogar über den Haufen gerannt. Zuvor waren viele stundenlang angestanden und hatten vor dem Festgelände gewartet. Die Vordersten in der Schlange sagten in einem Video, sie stünden seit 3:50 Uhr morgens da. (lzo)

