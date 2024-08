Emotional: Hier begrüssen Biden und Putin die ausgetauschten Gefangenen

Im Gegenzug erhielt Russland acht Gefangene aus den USA, aus Deutschland, Polen, Norwegen und Slowenien. Die meisten von ihnen waren der Spionage oder Cyberkriminalität beschuldigt worden. Der prominenteste unter ihnen war Wadim Krassikow, besser bekannt als «Tiergartenmörder». Der russische Agent hatte am 23. August 2019 einen Auftragsmord in Berlin verübt und war zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Während die Schweiz ihren Nationalfeiertag zelebrierte, ging in der türkischen Hauptstadt Ankara ein internationaler Gefangenenaustausch über die Bühne, der bereits als «der grösste seit dem Kalten Krieg» bezeichnet wird. 26 Personen – davon 24 Häftlinge aus sieben verschiedenen Ländern – wurden ausgetauscht. Der Deal zwischen dem Westen und Russland war während 18 Monaten ausgehandelt worden. Hier werden die Gefangenen in den USA und in Russland empfangen:

Die Zeiten, in denen man regelmässig eine Krawatte tragen musste, sind (glücklicherweise, würden wohl viele sagen) für die meisten vorbei. Und doch kommt irgendwann, völlig unverhofft, immer der Moment, an dem man eine anziehen soll. Du weisst schon, die Konfirmation, die RS, die Hochzeit deines Kumpels, das Bewerbungsgespräch und so weiter und so fort. Und dann? Dann sind wohl jeweils die meisten etwa so: