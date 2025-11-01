Video: watson/delia klo, lucas zollinger

Das ist gerade im Sudan los – erklärt in 90 Sekunden

Im Sudan tobt seit Jahren ein blutiger Machtkampf zwischen Truppen der Armee und Kämpfern der paramilitärischen Miliz «Rapid Support Forces», kurz RSF. Letztere errangen vor wenigen Tagen einen bedeutenden Sieg, als sie die Grossstadt Al-Faschir im Westen eroberten, die sie zuvor über 500 Tage belagert hatten.

Seither verschlechterte sich die Lage für die ohnehin schon ausgehungerte Zivilbevölkerung drastisch. Berichte von Kriegsverbrechen, Gräueltaten und Massakern häufen sich. Im Video zeigen wir dir, was in dem ostafrikanischen Land gerade los ist und fassen dir sowohl die aktuelle Situation als auch den Konflikt im Grösseren in 90 Sekunden zusammen:

