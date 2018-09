Videos

Leben

Schweizer sind bei Expats unbeliebt – Wir haben nachgefragt warum



Expats finden uns Schweizer unfreundlich und unzugänglich – das zeigt eine neue Studie. Wir haben im Zürcher Expat-Mekka nachgefragt, wie es um unsere Gastfreundschaft tatsächlich steht.

Ein bisschen vor den Kopf gestossen fühlen wir uns schon: Expats schätzen die Schweiz immer weniger. Das Schweizerdeutsch, die hohen Kosten für die Kinderbetreuung und Wohnung, die Reserviertheit der Einheimischen – das alles drückt den in der Schweiz arbeitenden Ausländern laut einer neuen Umfrage aufs Gemüt.

«Sie sind nicht unfreundlich aber nicht wirklich zugänglich» – Expats über Schweizer Sind Expats hier tatsächlich unglücklich? Grenzen wir sie aus? Wir waren in Zürich unterwegs und haben nachgefragt – mehr im Video.

Die Expats fühlen sich hier deutlich unwohler als noch vor ein paar Jahren. 2014 lag unser Land auf Rang 4 der Umfrage des auf Expats spezialisierten sozialen Netzwerks InterNations, nun fiel die Schweiz auf Rang 44 von insgesamt 68 Ländern zurück.

bild: shutterstock

Besonders schlecht schnitt die Schweiz bei der sozialen Integration ab, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Hier rangiert die Eidgenossenschaft auf Platz 65. Viele Teilnehmer beklagten sich über die Verschlossenheit der Schweizer, und dass es schwierig sei, einheimische Freunde zu finden. Eine Teilnehmerin kommt gar zum Schluss: «Obwohl ich inzwischen die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten habe, werde ich immer eine Fremde bleiben.»

Bahrain ist en Vogue

Auch in der Kategorie Familienleben liegt die Schweiz bei den Expats weit abgeschlagen auf Rang 34. Gründe sind das geringe Angebot an Kinderbetreuungsplätzen und die hohen Kosten. Das allgemein hohe Preisniveau ist ein anderer grosser Kritikpunkt. Immerhin: Die Schweiz steht nicht in allen Kategorien am unteren Ende der Skala. In Sachen Lebensqualität schneidet die Eidgenossenschaft sehr gut ab, sie erreicht dort Platz neun.

Das bei Expats beliebteste Land ist Bahrain im Persischen Golf, vor Taiwan und Ecuador. Die Bahrainer seien freundlich, heisst es; im Alltag kommt man dort zudem gut mit Englisch zurecht. Auffällig ist, dass vier der zehn beliebtesten Länder in Lateinamerika liegen. Erstmals unter den zehn Ländern am Ende der Skala findet sich mit Rang 59 das Vereinigte Königreich – weil viele wegen des nahenden Brexit verunsichert sind. Das Schlusslicht bilden Kuwait, Saudiarabien und Indien.

Wie schwer es ist, sich als Expat in der Schweiz einzuleben Video: srf

Die teuersten Städte der Welt

