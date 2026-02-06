Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Nach diesen 153 Sekunden weisst du, worum es bei der Individualbesteuerung geht

Klingt kompliziert, ist es aber nicht: Wir erklären dir in wenigen Sekunden, worum es beim Bundesgesetz über die Individualbesteuerung geht. Am 8. März stimmt die Schweiz darüber ab.

Michael Shepherd Folge mir Aylin Erol Folge mir

Die Politik hat schon viele Versuche unternommen, um die steuerliche Heiratsstrafe abzuschaffen. Und ist bisher immer gescheitert. Im Sommer 2025 klappte es dann endlich: Eine Mehrheit des Parlaments stimmte dem neuen Bundesgesetz über die Individualbesteuerung zu.

Weil sowohl die Kantone als auch eine Allianz aus SVP, Mitte, EVP und EDU erfolgreich ein Referendum gegen die Steuerreform ergriffen haben, kommt sie am 8. März vors Stimmvolk. Im Video erfährst du in Kürze, worum es dabei geht.

