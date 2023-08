Winke, winke: Dieser freundliche Bär geht gerade viral

Ist er einfach nur freundlich? Will er «Hallo» sagen? Oder per Anhalter mitfahren? Das Video eines winkenden Bären am Strassenrand geht gerade auf Social Media viral. Schau hier:

Kran kracht nach Feuer mitten in New York City in ein Gebäude

Ein hoher Kran hat bei Bauarbeiten in New York Feuer gefangen, ist teilweise in sich zusammengebrochen und hat beim Sturz in die Tiefe auch noch ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Strassenseite geschrammt.



Der Unfall ereignete sich am Morgen des 26. Julis an der Ecke 10th Avenue und 41. Strasse.