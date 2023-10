Video: watson/lucas zollinger

Mann springt kopfüber in die 9/11-Gedenkstätte in New York City

Touristen und Passanten beobachteten am Montag, 9. Oktober, eine kuriose und schockierende Szene bei der Gedenkstätte für die Anschläge vom 11. September 2001 in New York City. Ein Mann sprang ins rund neun Meter tiefe Becken, verletzte sich dabei am Bein und liess sich dann kopfüber in ein zweites, rund sechs Meter tiefes Becken gleiten. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) wurden Videos des Vorfalls veröffentlicht und zeigen aus verschiedenen Perspektiven, was geschehen ist. Triggerwarnung: Im Video ist Blut zu sehen.

Das «911 Memorial», die Gedenkstätte zu den Anschlägen vom 11. September 2001, besteht aus zwei Wasserbecken mit je zwei verschieden tiefen Ebenen. Die erste Ebene ist dabei 30 Fuss oder rund neun Meter tief, die zweite nochmal weitere 20 Fuss oder rund sechs Meter. Sie symbolisieren das ehemalige Fundament der Zwillingstürme des World Trade Center, das damals einstürzte. So sieht das Ganze von oben aus:

Augenzeuginnen und Augenzeugen beobachteten, wie der 33-jährige Mann zuerst ins erste Becken sprang. Dabei habe er sich anscheinend am Bein verletzt. In den Videos ist zu sehen, wie sich das Wasser um ihn herum rot färbte, weil es sich wohl mit seinem Blut vermischte. Dann watete er durch das knietiefe Wasser bis zur zweiten Kante, wo er sich hinlegte. Einige bange Momente später, liess er sich kopfvoran in die Tiefe gleiten.

Sturz überlebt

Der Mann überlebte den Sturz. Polizeibeamte konnten ihn durch einen Wartungszugang aus dem unteren Becken retten und ins nahegelegene «Bellevue Hospital» bringen. Die Motive für die Tat des 33-Jährigen seien nach wie vor unklar. Zu einem der Polizeibeamten habe er gesagt, er habe es «für seinen Vater» getan, schreibt CBS New York. Ob sein Vater vielleicht ein Opfer der 9/11-Terroranschläge war, ist unklar. Dem Mann droht jetzt eine Anklage. (lzo)

