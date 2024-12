Video: watson/david indumi

Unterwegs mit Paketboten: «Mit 60 Jahren macht man das nicht mehr»

David Indumi Folge mir

Mehr «Videos»

Pakete, so weit das Auge reicht: Zwischen Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten ist dieses Bild in den Paketzentren der Post- und Paketzusteller Realität. Jeweils ab Ende November, zu Beginn der vermeintlichen Rabattschlacht in der Vorweihnachtszeit, erreicht der Konsumrausch der Schweizerinnen und Schweizer den Höhepunkt.

Die Anzahl zugestellter Kurier-, Express- und Paketsendungen stieg in der Schweiz während der Pandemie im Jahr 2020 sprunghaft an. Seither blieb die Sendemenge konstant auf über 300 Millionen (Jahresberichte Postcom 2018 & 2023). Die Paketflut geht oft auch zulasten der Arbeitnehmenden der Zustellerfirmen. Immer wieder gerät die Paketbranche wegen schlechter Arbeitsbedingungen in die Kritik.

Mitten im Paket-Business dabei ist auch Sabit. Er ist seit vier Jahren Fahrer bei Planzer Paket. Pünktlich um 08.45 Uhr startet er den Motor des Lieferwagens für die Auslieferung, bei welcher watson ihn begleitet.

Zur Reportage: Video: watson/david indumi

Welche Erfahrungen hast du mit Paketboten gemacht? Und was geht dir bei diesem Thema durch den Kopf? Schreibe es in die Kommentare – bitte jedoch fair und konstruktiv!

GAV bei Planzer brachte etwas Entlastung: Nach der Kritik im Jahr 2022 konnte die zuständige Gewerkschaft Syndicom mit Planzer Paket einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln. Dieser brachte unter anderem eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 auf 44 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Zudem wurden Mindestlöhne eingeführt. Auf der Ebene der Arbeitsorganisation (die nicht Gegenstand des Gesamtarbeitsvertrags sei) gebe es jedoch nach wie vor Probleme, die den Arbeitsalltag der Zusteller:innen erschweren, berichtet die Syndicom auf Anfrage.

Mehr Reportagen:

Gletscherschmelze 2024 – unterwegs auf dem Feegletscher Video: watson/david indumi

Das ist RC Racing Video: watson/emanuella kälin