Wirtschaft

Konsum - Detailhandel

Coca-Cola macht die Flasche kleiner – der Preis bleibt gleich



Coca-Cola macht die Flasche kleiner – der Preis bleibt gleich

Gleich viel Geld für weniger Getränk: Coca-Cola wird künftig in der Schweiz in 450-ml-Flaschen verkauft, die 5-dl-Flaschen sollen verschwinden. Dies berichtet der Tages-Anzeiger. Der Preis soll aber derselbe bleiben, was einer Erhöhung um 10 Prozent gleichkommt. Betroffen sind auch Fanta, Sprite sowie weitere Getränke der Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC).

bild: shutterstock.com

Die Flaschen sollen ab Mitte April in die Läden kommen. Verschwinden wird auch die 1-Liter-Flasche. An ihrer Stelle soll eine 750-ml-Flasche treten.

Für die ­Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz steht fest: «Das ist nichts anderes als eine versteckte Preiserhöhung.» Und Prisca Birrer-Heimo weiter im «Tages-Anzeiger»: «Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach kritisiert, dass Unternehmen die Verpackung ändern und damit die Preise erhöhen.»

Die beiden Grossverteiler Coop und Migros sind in Gesprächen mit den Cola-Abfüllern. Gemäss «Tagi» ist noch unklar, ob sie den für sie gleichbleibenden Einkaufspreis und somit die versteckte Preiserhöhung an den Kunden weitergeben werden.

Laut Konsumentenschützerin Birrer-Heimo sei aber nicht damit zu rechnen, dass die Grossverteiler die Preisdifferenz ausgleichen werden. Im Moment kosten 5-dl-Flaschen im Laden 1,35 Franken. (mlu)

Die Schweiz im Zuckerrausch Video: srf

Abonniere unseren Newsletter