7 Tipps, wie du versteckte Kosten beim Geldanlegen entdeckst

Emma Amour

Diese Story beginnt mit einem Hund und endet ... mit einem Dreier 🤷‍♀️

Ich habe ja, wie einige schon wissen, einen Hund. Aber ich will keinen Hund haben. Ich mag keine Hunde. So generell. (Verdammt, ich wollte euch doch von mir überzeugen, und jetzt habe ich mich gerade bei allen Hundeliebhabern ins Abseits manövriert … Was ja nicht wenige sind. Hundeliebhaber, meine ich.)

Ich habe Bella (so heisst der Hund) von einem Ex-Lover bekommen. Er und ich waren an einem Sonntag brunchen – das ist nun schon einige Jahre her – und am Nachbartisch hatte eine Frau einen …