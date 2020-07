Kostenfalle Kreditkarte – 9 Tipps, die du unbedingt beachten solltest

So schlimm wie in den USA, wo 41,2% der Haushalte eine Form von Kreditkartenschulden haben, ist die Kreditkartenschuldenfalle in der Schweiz nicht. Gemäss BfS leben 3,3% in einem Haushalt mit mindestens einer unbezahlten Kreditkartenrechnung in den letzten 12 Monaten, und 8,8% in einem Haushalt mit einem Kontoüberzug oder unbezahlter Kreditkartenrechnung.

Trotzdem, Experten warnen vor der Kreditkarte als Schuldenfalle:



Man kann leicht den Überblick über die Ausgaben verlieren, und die Überraschung kommt erst Ende Monat, wenn die Rechnung kommt.



Sie senkt die Hemmschwelle für grössere Ausgaben.



Bei Ratenzahlungen fallen oft hohe Kosten an.