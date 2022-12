Hauptsitz der umsatzmässig grössten Firma der Schweiz. Bild: Shutterstock

So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

Viele Unternehmen haben sich die Schweiz als Firmensitz ausgesucht. Wo sich diese befinden, zeigen wir auf diesen Karten.

Welches sind eigentlich die grössten Unternehmen der Schweiz? Der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet und die Handelszeitung klären diese Frage jährlich mit den «Top 500». Aufgelistet sind darin die nach Umsatz grössten Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen der Schweiz und Liechtenstein.

Wir haben uns gefragt: Wo haben die Top 50 aus dieser Liste ihren Hauptsitz in der Schweiz? Aus Liechtenstein schafft es Hilti (Schaan) mit Rang 48 gerade noch in die Top 50.

Grösste Unternehmen in der Schweiz

Auffallend ist, dass sich die Unternehmen um Zürich/Zug, Basel und Genf scharen. Das überrascht wenig. Im jährlichen Standortqualitätsranking der Credit Suisse belegen diese Kantone die vordersten vier Plätze, wobei Zug und Basel-Stadt nochmals deutlich vor Zürich und Genf liegen.

Standorte der 50 grössten Unternehmen der Schweiz Die Karte zeigt nicht die genauen Standorte: Die Firmenlogos sind um ihre Hauptsitze gruppiert. Teilweise können diese aufgrund vieler Firmen am gleichen Ort auch etwas ausserhalb platziert sein. Bild: watson.ch

Wo sich die Unternehmen genau befinden, was sie herstellen, wie hoch ihr Umsatz ist und welchen Platz sie im Ranking erreichen, siehst du in der untenstehenden Tabelle:

Nur in der Schweiz gegründete Unternehmen

Da in der Liste der grössten Schweizer Unternehmen diverse nicht (nur) in der Schweiz gegründet wurden, haben wir noch eine zweite Karte erstellt. Gezeigt werden ausgewählte bekannte Firmen aus den Top 500 der Schweiz, plus einige bekannte Firmen ausserhalb dieser Liste (beispielsweise Rivella, Caran d'Ache oder Läderach).

Auffallend ist hier, dass sich die Firmen viel mehr über die Schweiz und sich nicht nur auf die (steuergünstigen) Hotspots verteilen. Insbesondere das Mittelland, die Ostschweiz und Graubünden sind so deutlich prominenter vertreten.

Standorte von in der Schweiz gegründeten Grossunternehmen In der Schweiz gegründete Firmen in den Top 50 wurden hier nicht berücksichtigt. Die Karte zeigt nicht die genauen Standorte, sondern je nach Gedränge um einen Ort einfach die Region. Bild: watson.ch

Wo sich die Unternehmen genau befinden, was sie herstellen, wie hoch ihr Umsatz ist und welchen Platz sie im Ranking erreichen, siehst du in der untenstehenden Tabelle: