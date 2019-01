Wirtschaft

Linksradikale planen Anti-WEF-Demonstration in Bern



Bild: EPA/KEYSTONE

Die linksradikale «Revolutionäre Jugend» will «den Kapitalismus zum Einsturz bringen» und ruft am 19. Januar zur Anti-WEF-Demo in Bern auf. Bewilligt ist die Kundgebung nicht.

Ende dieses Monats trifft sich am World Economic Forum (WEF) in Davos erneut die politische und wirtschaftliche Elite dieser Welt. Das sorgt bei vielen für roten Köpfe. Besonders, weil dieses Jahr neben US-Präsident Donald Trump noch ein weiteres sehr umstrittenes Staatsoberhaupt mit von der Partie sein wird: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Nun ruft die Revolutionäre Jugend Gruppe (RJG) am 19. Januar zu einer Demonstration in Bern auf. Auf ihrer Facebook-Seite beschreiben die Linksradikalen in über 4000 Zeichen ihre Beweggründe.

Ihrer Meinung nach geht es den Besuchern des WEFs lediglich darum, ihr Kapital zu steigern. Dagegen rege sich überall auf der Welt starker Widerstand. Die Gruppe benennt zur Stützung dieser These unter anderem die Proteste an den G20 Gipfeln in Hamburg oder Buenos Aires und die Gelbwesten in Frankreich. In Davos finde der Kapitalismus aber weiterhin «ein ruhiges Hinterland um sich zu stärken.»

Die Demonstration ist nicht bewilligt. Auf Anfrage teilt das Berner Polizeiinspektorat mit, es lege kein entsprechendes Gesuch vor. Die Gruppe erklärt, sie hole aus politischen Gründen keine Bewilligungen ein. «Demonstrieren und seine Meinung äussern muss immer möglich sein.» Mit Behörden wie Bernmobil sowie der Sanität würden sie jedoch den direkten Kontakt suchen.

