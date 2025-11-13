Der Basler Generikariese Sandoz will nächsten Sommer seine Kopie der Abnehmspritze Ozempic auf den Markt bringen. Bild: keystone

Sandoz bringt Ozempic-Kopie in Kanada – USA und Europa sollen folgen

Der Sandoz-Chef kündigt an, per Juni in den kanadischen Markt einzusteigen. Später sollen die USA und Europa folgen.

Pascal Michel / ch media

Mehr «Wirtschaft»

Der Basler Generikariese Sandoz will nächsten Sommer seine Kopie der Abnehmspritze Ozempic auf den Markt bringen. Konkret soll das Produkt in Kanada lanciert werden, wo der Originalhersteller Novo Nordisk den Wirkstoff Semaglutid nie patentieren liess. «Kanada ist nur ein Markt», sagte Sandoz-Chef Richard Saynor der Nachrichtenagentur Reuters. Gegenüber CH Media hatte er vor einem Jahr konkretisiert, weitere Länder wie Brasilien oder Saudi-Arabien würden folgen.

Seine Kopie wird Sandoz in Kanada nur für Diabetesbehandlungen verkaufen, nicht für den Gewichtsverlust. Später sollen günstige Spritzen gegen Übergewicht folgen. In diesem Bereich laufen wichtige Patente in den USA und Europa Anfang der 2030er-Jahre aus. Dazu gehört der Kassenschlager Wegovy von Novo Nordisk.

Richard Saynor wollte sich gegenüber Reuters nicht auf konkrete Produktionsmengen festlegen. Er gehe aber davon aus, dass die Nachfrage nach GLP-1-Generika das Angebot übersteigen werde. Dementsprechend gross sei das Potenzial. «Man kann es aber nicht über Nacht ausschöpfen, es wird zehn Jahre dauern», sagte Saynor zu CH Media. Einen langen Atem wird Sandoz auch brauchen, weil die Originalhersteller Novo Nordisk oder Eli Lilly ihre Patente verteidigen werden. «Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Fälle vor den Gerichten landen», betonte Saynor. (aargauerzeitung.ch)