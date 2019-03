Wirtschaft

Umwelt

Coca-Cola hat verraten, wie viel Plastik die Firma jedes Jahr produziert đŸ˜Č



bild: shutterstock

Coca-Cola hat verraten, wie viel Plastik die Firma jedes Jahr produziert

Und jetzt eine kalte Cola. Zur Erfrischung greifen jÀhrlich Millionen Menschen zu den beliebten GetrÀnken.

Wie viele genau das sind, war bislang nicht bekannt. Jetzt hat der Softdrink-Hersteller zum ersten Mal veröffentlicht, wie viele Plastikflaschen fĂŒr die Sicherung unseres Genusses produziert werden, wie unter anderem der britische Guardianberichtet. Dieser Schritt sollte eigentlich fĂŒr mehr Transparenz sorgen, doch was vielleicht gut gemeint war, geht gerade ziemlich nach hinten los, denn es sind VIELE! Wie viele? Was schĂ€tzt du denn?

Coca-Cola war im Jahr 2017 mit drei Millionen Tonnen fĂŒr mehr als ein FĂŒnftel der weltweiten Produktion von PET-Flaschen verantwortlich. Das ergibt eine Summe von 108 Milliarden Flaschen im Jahr. Ganz flinke RechenfĂŒchse haben jetzt sicher schon schnell im Kopf ĂŒberschlagen (oder auch nicht), dass das unglaubliche 200.000 pro Minute sind!

Dicht gefolgt wird der Negativ-Spitzenreiter von Nestlé mit 1,7 Millionen Tonnen und Danone (750.000 Tonnen).

bild: t-online

Besonders in Zeiten, in denen Menschen und vor allem Jugendliche im Rahmen der «Fridays for Futre»-Initiative auf der ganzen Welt fĂŒr mehr Umweltschutz und bessere MĂŒllverwertung auf die Strasse gehen, die Aktivistin Greta Thunberg fĂŒr einen Friedensnobelpreis nominiert wird und sogar James Bond im nĂ€chsten Kinofilm die Bösewichte mit einem Elektroauto jagen soll, schockieren diese Zahlen extrem.

Recycelt werden nÀmlich leider nur ein Bruchteil des weltweiten Plastiks, der Rest landet in der Umwelt. Der Druck auf Coca-Cola und Co. wÀchst, denn auch Experten wie die der Ellen MacArthur Foundation, die die Coca-Cola-Zahlen am Dienstag veröffentlicht hatte, fordern Konzernen auf, bessere Mehrweg-Lösungen zu finden und unnötige Verpackungen zu reduzieren. (mr)

