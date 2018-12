Wirtschaft

Wissen

Firmengründung: Diese Unternehmer hatten nach 30 Erfolg



14 Unternehmer-Storys die zeigen, dass es nie zu spät ist für eine gute Geschäftsidee

Manche Ideen brauchen Zeit, andere kommen einfach erst mit dem Alter. Diese 14 Unternehmerinnen und Unternehmer beweisen: Es ist nie zu spät für eine erfolgreiche Geschäftsidee.

Ueli Prager, Mövenpick

Der gebürtige Deutsche Ueli Prager besuchte in Trogen AR die Kantonsschule und startete später sein Studium an der Uni Zürich – abgeschlossen hat er es aber nie. Im Alter von 32 Jahren eröffnete er 1948 das erste Mövenpick-Restaurant in Zürich.

Prager prägte die Firma über Jahrzehnte, bis er sich zum Jahresende 1991 aus dem Unternehmen zurückzog. Damals verkaufte er seine Aktienmehrheit an den Münchner Unternehmer August von Finck. Heute ist die Mövenpick-Gruppe in Europa, Afrika, Asien und Nordamerika präsent.

Ernst Stadler, Stadler Rail

Mit 34 Jahren gründet Ernst Stadler 1942 das Ingenieurbüro Stadler in Zürich. Fünf Jahre nach seinem Tod heiratete seine Enkelin Andrea Schaffner 1986 den Eishockeyspieler und späteren Nationalrat Peter Spuhler, der die Stadler Rail AG 1989 übernahm und bis 2017 leitete.

Bild: KEYSTONE

Jimmy Wales, Wikipedia

Mit vier Jahren war Jimmy Wales' Lieblingsbuch – ja, er konnte in diesem Alter bereits lesen – die World Book Encyclopedia. Sein Weg war also gewissermassen vorgezeichnet: Im Alter von 35 Jahren gründete Wales Wikipedia, die mit über 48 Millionen Artikeln in annähernd 300 Sprachen mit Abstand bekannteste Online-Enzyklopädie.

Cath Kidston, «Cath Kidston»

Cath Kidston zog mit 18 nach London, um für einen Interior Designer zu arbeiten. Erst mit 35 eröffnete sie ihren ersten eigenen Laden. Heute gibt es weit über 100 Filialen in Europa, Asien und Südamerika.

Bild: cathkidston.com

Gottlieb Duttweiler, Migros

An seinem 37. Geburtstag trägt Gottlieb Duttweiler die Migros ins Handelsregister ein. In fünf Verkaufswagen bietet er in Zürich sechs Artikel an – sie sind bis zu 30 Prozent billiger als bei der Konkurrenz. Der Rest ist Geschichte und der orange Riese heute eine der 500 grössten Firmen der Welt.

Brian Acton, WhatsApp

Der amerikanische Programmierer Brian Acton und sein späterer Geschäftspartner Jan Koum arbeiteten zusammen bei Yahoo. 2007 verliessen sie die Firma und verbrachten ein Jahr mit Reisen und Frisbee-Spielen.

Danach wollten sie bei Facebook Karriere machen, wurden jedoch nicht eingestellt. Sie entschieden sich, eine eigene App zu gründen. Bei der Gründung war Brian Acton 37 Jahre alt.

Harland Sanders, KFC

Harland Sanders hatte schon viele verschiedene Jobs gehabt: Heizer bei der Eisenbahn, in einer Fährgesellschaft, Versicherungsmakler und Freiwilliger in der US-Armee in Kuba. Mit 40 begann er in seiner Wohnung Hühnchen für Kunden an einer Tankstelle zuzubereiten.

Bild: https://www.kfc-suisse.ch/

Später erweiterte er die Tankstelle zu einem Restaurant. Sein Hühnchen-Gewürz wird heute noch fast im Original in den über 20'000 Kentucky-Fried-Chicken-Restaurants eingesetzt.

Robert Noyce, Intel

Robert Noyce wurde fast von seiner Uni geschossen, weil er auf einem Bauernhof ein Schwein stahl. Nur sein Physikprofessor konnte dies verhindern. Noyce beendete sein Studium am MIT und wurde mit 41 Jahren Mitgründer des Techgiganten Intel. Sein späterer Übername: «Bürgermeister des Silicon Valley».

Vera Wang, «Vera Wang»

Die amerikanische Modedesignerin Vera Wang ist in erster Linie bekannt für ihre Hochzeitskleider. Sie entwarf unter anderem die Kleider von Mariah Carey, Jennifer Lopez, Victoria Beckham und Heidi Klum.

Sie arbeitete 16 Jahre lang bei der Modezeitschrift Vogue und wechselte 1985 für zwei Jahre zur Polo Ralph Lauren Corporation ehe sie 1990 mit 41 Jahren ihr eigenes Label gründete.

Bild: AP/Vera Wang Group

Lynda Weinman, lynda.com

Nachdem sich Lynda Weinman das Animieren und Zeichnen von Computergrafiken selbst beigebracht hatte, unterrichtete sie mehrere Jahre in diesem Gebiet. Für ihre Schüler erstellte sie eine Website mit Lernvideos zu diesen Themen. Diese Website entwickelte sich zu Lynda.com, einer der grössten Lernplattformen im Kreativbereich. Mit 42 Jahren machte sie daraus eine Firma. Vor drei Jahren verkaufte sie Lynda.com an LinkedIn – für 1,5 Milliarden US-Dollar.

Charles Félicien Tissot, «Tissot»

Charles Félicien Tissot gründete 1853 in Le Locle eine Werkstatt – zusammen mit seinem Sohn. Die Uhren sind mehrheitlich aus Gold gefertigt oder aber aufwendig verziert und werden ab 1853 in die USA und ab 1858 in das russische Kaiserreich verkauft. Heute gehört Tissot zur Swatch-Group.

Ray Kroc, McDonald's

In den 1930er-Jahren verkaufte Ray Kroc zuerst Kartonbecher, später gab er diesen Job auf und zog durch das Land, um Küchenzubehör an die Leute zu bringen. Als die beiden Brüder Richard und Maurice McDonald gleich sechs seiner Milkshake-Mixer nachbestellten, wollte er sich deren Restaurant «California Diner» einmal ansehen.

Er war beeindruckt vom Erfolgskonzept, kaufte sich die Franchising-Rechte und gründete sein eigenes McDonald's-Restaurant. Die Milchshakes, Pommes Frites und Hamburger waren ein Erfolg.

1961 kaufte Ray Kroc das Unternehmen der McDonald-Brüder und eröffnete Restaurants rund um die Welt – im Alter von 52 Jahren.

John Pemberton, Coca-Cola

Der junge Apotheker John Pemberton war süchtig nach Morphium und daher auf der Suche nach einem Heilmittel. Er war überzeugt, dass eine Mixtur aus der Cocapflanze ihm helfen würde. Dabei entwickelte er eine Art Sirup – die erste Version der heutigen Cola.

Bild: EPA/EPA

Er tüftelte jahrelang an dem perfekten Rezept. Im Jahr 1887 liess er die Coca-Cola-Formel patentieren – mit 55 Jahren. Nur gerade zwei Tage konnte er sich über sein Monopol freuen, dann verkaufte er einen Grossteil seiner Rechte an eine Firma, um Geld für seine Sucht zu beschaffen.

Arianna Huffington, The Huffington Post

Die Journalistin Arianna Huffington gründete mit 55 Jahren die Huffington Post. Bis 66 war sie Chefredaktorin bei der erfolgreichen Nachrichtenwebsite. Seither arbeitet sie für ein neues Startup im Bereich Gesundheit und Wellness-Information.

Auch in der Schweiz schreiben Start-Ups erfolgreiche Geschichten: Video: srf/SDA SRF

Die US-Serie «Silicon Valley»

Abonniere unseren Newsletter