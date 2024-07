Ozempic wurde ursprünglich als Diabetesmedikament entwickelt. Es enthält den Wirkstoff Semaglutid, der das Risiko einer Erblindung auf einem Auge erhöhen soll. Bild: keystone

Fürs Dünn-Sein erblinden? Studie will seltene Ozempic-Nebenwirkung entdeckt haben

Eine Spritze, mit der man abnehmen kann – mit Ozempic wurde dieser Traum für viele wahr. Doch auch das Wundermittel hat Nebenwirkungen: Wer sich Ozempic spritzt, kann erblinden. Dies legt zumindest eine neue Studie nahe.

Aylin Erol Folge mir

Mehr «Wissen»

Im Sommer 2023 machen Ärztinnen und Ärzte des Spezialkrankenhauses für Augenheilkunde «Mass Eye and Ear» in Boston (USA) eine ungewöhnliche Beobachtung: Innerhalb einer Woche kommen drei Personen mit denselben Beschwerden in ihre Praxis. Sie alle verloren von einem Tag auf den anderen auf einem Auge ihr Sehvermögen.

Die Ärztinnen und Ärzte stellen bei ihnen eine sogenannte «nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie» fest, kurz NAION. Dabei handelt es sich um eine Art von Schlaganfall, bei dem es zu einem plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust auf einem Auge führt. Die Erkrankung ist äusserst selten. Gemäss Studien bekommen sie nur 10 von 100'000 Menschen.

Die Häufung in ihrer Klinik macht die Ärztinnen und Ärzte deshalb stutzig. Bei genauerem Hinsehen stellen sie fest: Alle drei Patientinnen und Patienten nehmen Semaglutid-Medikamente ein. Der Wirkstoff ist in den Diabetesmedikamenten Ozempic und Wegovy enthalten, die auch zum Abnehmen genutzt werden.

Vier bis sieben Mal höheres Risiko zu erblinden

Forschende der Mass General Brigham School und der Harvard Medical School in Boston führen deshalb eine retrospektive Studie durch. Dafür nutzen sie bereits vorhandene medizinische Daten von Patientinnen und Patienten, die keine Vorgeschichte mit NAION hatten, und die im Rahmen einer anderen Studie zwischen 2017 und 2023 bereits gesammelt wurden. Sie konzentrieren sich dabei auf die Daten der letzten drei Jahre einer Untergruppe: Jene 1700 Personen, die an Diabetes, Übergewicht oder Adipositas litten.

Innerhalb dieser Gruppen verglichen sie jene Personen, die über längere Zeit ein Semaglutid-Medikament einnahmen mit jenen, die kein solches Medikament verschrieben bekommen haben. Das Ergebnis: 17 der 200 Diabetes-Patienten, die ein Semaglutid-Medikament einnahmen, erkrankten später an NAION. Das ist eine viermal höhere Rate als bei denjenigen, die kein solches Medikament einnahmen.

Weiter stellten die Forschenden fest: Übergewichtige oder fettleibige Personen hatten ein mehr als sieben Mal höheres Risiko, auf einem Auge ganz oder teilweise zu erblinden, wenn sie ein Semaglutid-Medikament einnahmen. 20 der 361 übergewichtigen oder adipösen Patientinnen und Patienten erkrankten an NAION. Am häufigsten erkrankten sie innerhalb des ersten Jahres nach Verschreibung von Semaglutid.

Zusammenhang ist nicht endgültig geklärt

Ozempic enthält 1,0 mg und Wegovy 2,4 mg Semaglutid. Der Wirkstoff senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern hemmt auch den Appetit und sorgt dafür, dass sich der Magen langsamer entleert. Die Abnehmpillen und Spritzen galten deshalb als Wundermittel für Diabetes- und Adipositas-Erkrankte. Aber auch die Stars entdeckten Ozempic und Wegovy für sich. So schworen Tesla-Gründer Elon Musk und die US-amerikanische Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey auf die Medikamente.

Werden sie nun alle auf einem Auge erblinden? Dazu kann die Studie noch keine klare Aussage machen. Der dänische Hersteller von Ozempic und Wegovy, Novo Nordisk, schreibt auf Anfrage von CNN, dass die Daten der Studie nicht ausreichen, um einen kausalen Zusammenhang zwischen Semaglutid und NAION zu beweisen. Sie würden den Zusammenhang zwischen der Einnahme von Semaglutid und Effekten auf die Netzhaut in einer Studie untersuchen, die voraussichtlich 2027 abgeschlossen sein sollte. Der Pharmakonzern schreibt:

«Die Sicherheit der Patienten hat für Novo Nordisk höchste Priorität und wir nehmen alle Berichte über ungewünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Arzneimittel sehr ernst.» Ozempic-Hersteller Novo Nordisk quelle: CNN

Auch die Forschenden der Studie betonten, dass weitere Untersuchungen mit einem grösseren Sample gemacht werden müssen. Ihre Ergebnisse legten lediglich einen Zusammenhang zwischen Semaglutid und NAION nahe. Wie genau Semaglutid aber mit den Augen interagiert, ist noch nicht geklärt.

Expertinnen und Experten, die CNN befragt hat, raten Diabetes-Patientinnen und Patienten sowie Übergewichtigen davon ab, das Ozempic und Co. aufgrund dieser Studienergebnisse abzusetzen. Selbst mit einem durch Semaglutid erhöhten Risiko, NAION zu entwickeln, bleibt die Erkrankung selten.