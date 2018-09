Wissen

Schweiz

Schweizer Reisepass: Hier brauchst du kein Visa



Mit diesem Reisepass kommst du am weitesten (der Schweizer Pass ist es nicht)

Mit welchem Pass kommst du ohne Visa am weitesten? Ein Ranking zeigt, welche Staatsbürgerschaft du beantragen musst, wenn du ein «Global Citizen» sein willst – und in welche Länder du mit dem Schweizer Pass kommst.

Der Passport Index von Henley & Partners macht jedes Jahr einen Vergleich von Reisepässen weltweit. Die Daten basieren auf Angaben der International Air Transport Authority (IATA) und umfassen 199 Pässe und 227 verschiedene Reisedestinationen. Untersucht wird, mit welchem Pass man die meisten Länder ohne Visa bereisen kann – und somit die grösste Reisefreiheit geniesst.

Bevor wir zu den Top Fünf kommen, hier die grosse Übersicht:

Mit welchem Reisepass du visafrei am weitesten kommst:

Das sind die «Gewinner»:

1. Rang (visafreier Zugang zu 189 Länder):

Japan, Singapur



Deutschland

Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien, Südkorea

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, USA, Vereintes Königreich

Belgien, Irland, Kanada, Schweiz

Und das die «Verlierer»:

98. Rang (39 Länder):

Palästina, Sudan, Eritrea

Yemen

Pakistan

Somalia, Syrien

Afghanistan, Irak

Mit dem Schweizer Pass kommst du also in 185 Länder ohne Visa, so viel wissen wir inzwischen. Aber welche Länder sind dies – und welche nicht?

Visafreier Zutritt mit dem Schweizer Pass

Schweizer Bürger und Bürgerinnen dürfen visafrei in alle Länder Europas (ausser Weissrussland), Nord- und Südamerika und einige andere Länder einreisen. Laut dem Henley & Partners Passport Index gehören weltweit 185 Länder dazu.

grafik: watson / wikipedia

Und zum Schluss, weil es so schön ist:

Alle Reisepässe dieser Welt (Länder von A bis L)

Noch mehr schöne Reisepässe: Länder von M – Z

