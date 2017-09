Das Nokia 8 ist da! Das taugt HMDs erstes Premium-Smartphone mit Android wirklich

Ab sofort steht das Nokia 8 in den Läden. Ob das Comeback gelungen ist, zeigen die ersten Testberichte.



Nokia ist definitiv zurück: Nach der Neuauflage des Nokia 3310 und drei günstigen Android-Handys steht mit dem Nokia 8 seit Freitag das erste Premium-Smartphone der Finnen in den Läden. Die offizielle Preisempfehlung beträgt 629 Franken, im Online-Handel findet man es für rund 590 Franken.

Einige Medien konnten Nokias erstes Top-Smartphone mit Android bereits vor dem Verkaufsstart testen. Wir zeigen, was die Kritiker von Nokias Comeback in der Champions League der Smartphones halten.



Zwei Bemerkungen vorweg:

Das deutsche Technologie-Portal Golem hat das Nokia 8 bereits ausführlich getestet und dabei sehr wohlwollend bewertet.

Mit dem Zitat spielt Golem darauf an, dass die früheren Nokia-Smartphones mit den Betriebssystemen Symbian und später Windows Phone gegenüber Samsung und Apple nie Konkurrenzfähig waren. Das Nokia 8 hingegen wird mit der Original-Android-Version von Google ausgeliefert. Dies mache das Handy in der Bedienung erstens sehr flüssig und zweitens seien so schnelle Software-Updates garantiert. Golem hebt zudem hervor, dass das Smartphone ohne überflüssige, vorinstallierte Apps (Bloatware) geliefert wird.

Dem Tester gefällt insbesondere die Dual-Kamera, die beispielsweise (Porträt-)Fotos mit Hintergrundunschärfe ermöglicht. «Insgesamt machen die Kameras einen guten Eindruck, sowohl von der Bildqualität als auch von der Bedienung her», schreibt Golem.

Wirkliche Schwachpunkte findet der Tester von Golem kaum, abgesehen von der kratzempfindlichen Rückseite. Die Akkulaufzeitsei sei «durchschnittlich, ohne positiv hervorzustechen.»

Auch das auf Smartphone-Tests spezialisierte Tech-Portal GSMArena hat das Nokia 8 bereits auf Herz und Nieren geprüft. Im sehr ausführlichen Testbericht findet der Journalist fast nur lobende Worte: «Das Nokia 8 ist eine Offenbarung», schwärmt der Tester. Hersteller HMD Global habe mit dem Nokia 8 all seine Versprechungen eingehalten und werde der Traditionsmarke Nokia mehr als gerecht.

So habe HMD etwa ein extrem helles Display (700 nits) versprochen und nun auch geliefert. Im Labor gemessen sei es heller als das Display im iPhone 7 Plus und Galaxy S8.

Besonders angetan zeigt sich GSMArena von der Dual-Kamera.