«Ich will keine Untergebene der Männer bleiben» – diese Saudi-Frauen wehren sich

Zweieinhalb Millionen Klicks in weniger als zwei Wochen. – Das Musikvideo «Hwages» verbindet verbotene Ausgelassenheit mit tiefer Frustration und setzt damit ein Statement gegen die Geschlechterungleichheit in Saudi-Arabien.

Jovin Barrer Jovin Barrer Folge mirEntfolgen

Frauen in Niqab brettern auf fahrbaren Untersätzen durch die Strassen Riads, sie albern durch den Jahrmarkt, spielen Basketball und ziehen über Männer her.

Das Musikvideo «Hwages» bricht innerhalb von zwei Minuten und 52 Sekunden eine ganze Reihe gesellschaftlicher Tabus und inspiriert tausende junge Frauen zu einer Hashtag-Kampagne auf Twitter, bei der selbst die Ex-Frau des saudischen Prinzen Al-Tawee partizipierte.

Wer kein Arabisch versteht, dem erscheint das Video unter Regie von Majed Alesa in lustvoller Harmlosigkeit: Warme Farben, ausgelassene Musik und Blicke so bestechend, wie sie nur jemand ausdrücken kann, der sein Leben lang verschleiert durch die Welt gelaufen ist.

Eine Kampfansage in Pastell Video: YouTube/majedalesa | ماجد العيسى

In der Tat ist die Leichtigkeit des Videos aber schwere Kost. Saudische Frauen, die Spass haben, provozieren – sie trotzen den diskriminierenden Verboten, die ihrem Leben jegliche Freiheiten entziehen.

«Mögen alle Männer verschwinden, solange sie uns psychisch krank machen.»

Von einem bösen Dschinn (Flaschengeist) seien die Männer besessen, welche der Freiheit von Frauen im Weg stehen. «Das macht uns psychisch krank!», singt die feministische Girl-Group, während sie die Porträts ihrer Vormünder weg kegeln.

Ein Steilpass zum offenen Protest

gif via youtube/ majedalesa

Männer haben Gott zu gehorchen und die Frauen den Männern – so einfach wie ungerecht lautet die Devise des religiösen Establishments im Land der 1001 Verbote.

Frauenrechte in Saudi-Arabien Gemäss des WEF-Rankings der Geschlechtergerechtigkeit von 2016 liegt Saudi-Arabien auf dem 141. von 144 Plätzen. Schlechter gestellt seien Frauen bloss in Syrien, Pakistan und Jemen.

Ohne die Zustimmung von Ehemann, Vater, Bruder oder Onkel ist eine saudische Frau nicht berechtigt Dokumente zu unterschreiben. Auf eigene Faust ein Bankkonto zu eröffnen oder eine Arbeitsstelle anzutreten ist ein Ding der Unmöglichkeit. Harmlose Alltagsaktivitäten wie Autofahren, Sport in der Öffentlichkeit oder das Durchblättern einer Modezeitschrift sind verboten.



«Hwages» bedeutet «Befürchtung». – Die unterwürfige Ehrfurcht der Frau gegenüber des Mannes scheint im Video jedoch verloren, viel mehr thematisiert es die männliche Angst vor einem Machtverlust.

Zwischen Tanzeinlagen und Autoscooter-Spass sind denn auch immer wieder missbilligenden Blicke zweier Männer zu sehen, die der Frauen-Truppe keinen Spass vergönnen. Zynisch mahnen sie an eine Trump-Karikatur, die wie ein Maskottchen machtgieriger Männlichkeit wirkt.

Der Umbruch hat bereits begonnen

In der letzte Sequenz tanzen die Frauen singend in einer dunklen Disco: «Mein Glück ist wie ein Sturm und meine Geliebten, sind wie Blätter.» Im Untergrund bläst der Wind bereits in die gute Richtung, die Frauen zeigen sich glücklich, aber besorgt: «Wer hält meine Blätter fest, wenn der Sturm dann richtig losbricht».

«Unter der Oberfläche tut sich was in Saudi-Arabien. Es ist keine politische Reform, aber es geht in die Richtung einer Liberalisierung.»

Die jemenitisch-schweizerische Politologin Elham Manea befasst sich intensiv mit Saudi-Arabien. Gegenüber «10vor10» meint sie: «Dieses Video ist ist eine ernstzunehmende Stimme, die eine wichtige soziale Bewegung fordert.» Manea zu folge braucht das Land jedoch zusätzliche eine politische Reform, denn ohne eine solche «wird Saudi-Arabien auseinander splittern.»

Das Nahostland konnte in den letzen Jahren auch auf positive Entwicklungen zurückblicken. So durften im Dezember 2015 Frauen erstmals am Urnengang der Kommunalwahlen teilnehmen. Zudem zeigen jüngste Zahlen, dass über 50 Prozent der Hochschulabgänger weiblich sind.

Die Schere zwischen kultureller und juristischer Gesetzeslage bleibt. «Ich möchte eine vollkommene Bürgerin werden und nicht eine Untergebene der Männer bleiben» twitter

Andere Gesellschaft, ähnliche Probleme – in Nairobi kämpfen Frauen in Minirock gegen sexuelle Übergriffe:

Der Feminismus hat viele Gesichter: «Wir sind längst nicht so weit, wie viele glauben» Diese Frau steckt hinter der Aktion #SchweizerAufschrei «So nicht, liebe Männer!» Tinder-Knigge zweier watson-Userinnen macht aus Eseln Hengste Du wirst bald 30? Freu dich, jetzt wird dein Leben echt fantastisch! Auf der Tür zur Hölle der Frau stehen 3 Buchstaben: PMS. Prämenstrueller Supergau Der BH als Spiegel unserer Gesellschaft: Ist es wieder mal Zeit für eine Befreiung der Brüste? «Voll zwischen die Beine» – «Habe ich schon x-mal erlebt» – «Man hat sich daran gewöhnt»: Wie Frauen im Ausgang sexuell belästigt werden «Und was ist mit den Männern?!» Das Schreckgespenst Feminismus geht wieder um «Feminismus ekelt mich an»: Wie diese junge Bloggerin einen Aufschrei auslöst und sich unsere Redaktorinnen deshalb in den Haaren liegen Du bist jung, weiblich und in deine beste Freundin verliebt? Dies erwartet dich <3 Stefanie gegen die rechte Welt: Was der Spruch «Feministinnen sind hässlich» wirklich bedeutet #SchweizerAufschrei: 21 Tipps gegen den ganz alltäglichen Sexismus Zuhälter, Hooligans, Trump – Guck, wer sich nach Köln plötzlich für Frauenrechte stark macht ... Diese 15 genialen Bilder beschreiben perfekt, wie es ist, die Mens zu haben In 6 Schritten zum Stalker: Der Aktionsplan für die Frauen-mit-Kopfhörer-Anmache «Wie, sie hat das nicht gemerkt?!» – Warum manche Frauen ihre Schwangerschaft verdrängen Es ist ganz einfach: Feminismus ist das neue Cool Nicht nur Männer starren! 14 Frauen, die beim Gaffen erwischt werden Das Fazit von Köln: Frauen müssen lernen, nicht vergewaltigt zu werden 19 Beispiele dafür, dass unser Frauenbild viel gesitteter ist als das des «schwarzen Mannes»* Feministin und Gamerin präsentiert die hasserfüllte Ausbeute einer normalen Woche auf Twitter Wie das bedingungslose Grundeinkommen die Frauen befreit Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!