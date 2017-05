Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Deutschland vereint gegen die USA: «Wir müssen uns Trump in den Weg stellen»

Nach Angela Merkel schiesst nun auch ihr Gegenspieler Martin Schulz scharf gegen Trump. Der SPD-Kanzelkandidat spricht von «politischer Erpressung».

Die Bierzelt-Ansprache von Angela Merkel wirft in den USA hohe Wellen, US-Medien sprechen von einer «Brandrede» gegen die Vereinigten Staaten. «Deutschland prügelt auf Trump ein», so CNN. Denn inzwischen haben weitere deutsche Spitzenpolitiker in die Kritik von Merkel eingestimmt.

Merkels Gegenspieler, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, nimmt kein Blatt vor den Mund: Europa sei der beste Schutz für die Demokratie, für die Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt: «Deshalb ist das Gebot der Stunde, sich diesem Mann mit allem, was wir vertreten, in den Weg zu stellen, übrigens auch seiner fatalen Aufrüstungslogik, die er uns aufzwingen will», sagte der frühere Präsident des EU-Parlaments am Montagabend bei einer Parteiveranstaltung.

Remarkable attack on Trump's treatment of Merkel by her chief rival Martin Schulz. pic.twitter.com/IvK1AVf9Nq — Richard Chambers (@newschambers) May 29, 2017

Trumps Slogan «America first» sei nicht nur ein Angriff auf das Prinzip des freien Handels. «America first heisst in der Trump‘schen Logik auch: Abschied der mühsam ausgehandelten Pariser Klimaschutz-Vereinbarung, Demontage der Vereinten Nationen, politische Erpressung statt internationale Diplomatie.»

The best answer to Donald Trump is a stronger Europe.

La meilleure réponse à Donald Trump, c'est une Europe plus forte. — Martin Schulz (@MartinSchulz) May 29, 2017

Damit nicht genug: Auch der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel kritisierte den US-Präsidenten massiv. Er sprach gar von einem «Ausfall der Vereinigten Staaten als wichtige Nation» und einer «Veränderung im Kräfteverhältnis in der Welt». Sein Fazit: «Der Westen wird gerade etwas kleiner.» Wer dieser US-Politik nicht entgegentrete, mache sich mitschuldig, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post.

Mit Blick auf den Trump-Kurs ergänzte er: «Wer den Klimawandel durch weniger Umweltschutz beschleunigt, wer mehr Waffen in Krisengebiete verkauft und wer religiöse Konflikte nicht politisch lösen möchte, der bringt den Frieden in Europa in Gefahr.» Die kurzsichtige Politik der US-Regierung stehe gegen die Interessen der Europäischen Union.

So wird Trump von Demonstranten in Brüssel «empfangen»

«Es ist keine Kunst, im Bierzelt über Trump zu schimpfen»

Es gibt aber nicht nur Applaus für die Bierzelt-Ansprache von Merkel. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wirft Merkel vor, ihre Kritik an den USA inszeniert zu haben. «Es ist keine Kunst, im Bierzelt über Donald Trump zu schimpfen», sagt sie. Das hätte Merkel beim G7-Gipfel tun sollen.



«Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt», die USA sei kein völlig verlässlicher Partner mehr, hatte Merkel am Sonntag in einer Volkfestrede gesagt.

Donald Trump US-Präsident lästert über Schwarzeneggers Quote – aber Arnie terminiert Trump dafür verbal Donald Trumps grösste Schwäche? Das Händeschütteln! «Die Gefahr ist real, dass wir uns auf ein dunkles Zeitalter zubewegen» Achtung Donald, die Ladys kommen! Hunderttausende Frauen demonstrieren gegen Trump Was die paar Leute vor dem Kapitol machen? Trumps Inaugurations-Konzert lauschen Was drei Toggweiler in den USA von den nächsten vier Jahren mit Trump erwarten Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: Die 21 witzigsten Job-Inserate aus aller Welt 7 klassische Handy-Chats vom Wochenende, die jeder kennt – und was dahinter steckt Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle 10 mysteriöse Entdeckungen, die uns heute noch verblüffen Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Schleichender Jodmangel in der Schweiz: Werden wir wieder zu «Idioten der Alpen»? Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen «Arena»-Fight ums Fleisch: Veganerin fetzt Verbotsgegner – und alle lieben Bauer Capaul Manchester in Alarmbereitschaft: Entwarnung nach Grosseinsatz Von A wie Assistkönig bis Z wie Zuschauer: Das ABC der Bundesliga-Saison «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Grünen-Chefin Rytz: «Wir haben punkto Energiewende viel bessere Karten als Deutschland» 17 Dinge, die du (wahrscheinlich) nur verstehst, wenn du in der IT arbeitest Eine Million Gründe, warum ich nie wieder an ein Konzert gehen werde Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an Warum es schiefgehen kann, wenn YouTuber auf Kriegsreporter machen Bevor du in die Ferien abhaust: Hier die 11 wichtigsten Ferien-Starterkits Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo