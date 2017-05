Bild: KEYSTONE

Sauber, aber kompliziert: Die 5 Probleme bei der Energiewende

Was kostet der Gang in eine grünere Energiezukunft und wie viel Zwang ist dafür nötig? Abschliessend beantworten kann diese Fragen derzeit niemand. Diese Faktoren machen den Energie-Planern das Leben schwer.

Jacqueline Büchi Jacqueline Büchi Folge mirEntfolgen

Am Sonntag entscheidet sich, ob in der Schweizer Energiepolitik eine neue Ära anbricht. Dann befindet das Stimmvolk über das revidierte Energiegesetz. Ziel: Neue Atomkraftwerke verbieten, erneuerbare Energien fördern und den Energieverbrauch reduzieren.

Im hitzigen Abstimmungskampf werfen sich die beiden Lager gegenseitig vor, Zahlen und Fakten zu ihren Gunsten auszulegen. Tatsache ist: Wie die Energiewende bei einem Volks-Ja ganz genau verlaufen wird, weiss heute niemand. Zu viele Faktoren beeinflussen einander und verunmöglichen so eine exakte Planung.

Die Technologie

Bild: KEYSTONE

War das Handy vor 25 Jahren noch ein teures, unhandliches Nischenprodukt, ist es heute ein unverzichtbares Alltagstool. Beim Bund geht man davon aus, dass die technologischen Veränderungen im Energiebereich «ähnlich disruptiv» sein werden wie in der Mobiltelefonie.

Entwickeln sich die Produktionsanlagen und die Speicherlösungen im Energiebereich in einem ebenso rasanten Tempo, dürfte dies laut Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie nicht nur zu einer Verringerung des Energieverbrauchs führen, sondern auch zu einer effizienteren Produktion und zu einem Preiszerfall. Nur: Welche Fortschritte in den nächsten Jahren genau zu erwarten sind, steht noch in den Sternen.

Die gesellschaftlichen Trends

Bild: KEYSTONE

Fahren 2050 gleich viele, mehr oder weniger Leute Auto als heute? Und wie viele davon setzen auf ein Elektrofahrzeug? Unser Lifestyle ist für die Berechnung des künftigen Energieverbrauchs entscheidend.

Um beim Beispiel Verkehr zu bleiben: Aus Sicht des Bundes wäre die Annahme plausibel, dass künftig weniger Fahrzeuge unterwegs sind. «Denn es zeigt sich bereits heute, dass Junge nicht mal mehr den Führerschein machen, in den Städten immer weniger Bewohner ein eigenes Fahrzeug besitzen und bei Bedarf zum Beispiel auf Lösungen wie Car-Sharing zurückgreifen», so Zünd. Je nachdem, wie viele Elektroautos 2050 unterwegs sein werden, rechnet der Bund dafür mit einem Stromverbrauch zwischen 5 und 12 Terawattstunden – ein ziemlich breites Spektrum.

Die «Zwangsmassnahmen»

Bild: DPA dpa

Das Energiegesetz, über das wir am Sonntag abstimmen, ist nur der erste Schritt in Richtung Energiewende. Um das Fernziel zu erreichen, den Energieverbrauch pro Person um 43 Prozent zu senken, wollte der Bundesrat ab 2021 in einer zweiten Etappe weitere Schritte ergreifen. Vorgesehen war eine Verteuerung von Brenn- und Treibstoffen sowie Strom. Der Nationalrat hat der Idee solcher Lenkungsabgaben in der Frühlingssession allerdings eine klare Abfuhr erteilt.

Wie die Ziele nun stattdessen erreicht werden sollen, ist unklar. Eine Option sind laut Bundesamt für Energie schärfere Vorschriften für Geräte und Anlagen. Solche zeigten bereits heute Wirkung: «So braucht ein Kühlschrank heute nur noch einen Drittel der Energie seines 10-jährigen Vorgängermodells, LED-Lampen brauchen 80 Prozent weniger Energie als traditionelle Glühbirnen.» Auch Zielvereinbarungen mit energieintensiven Unternehmen hätten sich gut bewährt. Die Gegner der Energiestrategie sind indes überzeugt, dass weitere «Zwangsmassnahmen» nötig sein werden.

Die Kosten

Bild: KEYSTONE

Sie sind der grösste Zankapfel in der Energiedebatte. Während der Bund von Kosten von 40 Franken pro Haushalt und Jahr spricht, geht die SVP von 3200 Franken aus. Dass die Werte so weit auseinanderklaffen, liegt nicht nur daran, dass die beiden Seiten mit ganz verschiedenen Messgrössen operieren (so rechnet der Bundes nur mit der geplanten Erhöhung des Netzzuschlags, während die Gegner noch zahlreiche andere Faktoren in die Rechnung einfliessen lassen – darunter etwa die noch nicht beschlossenen Lenkungsabgaben aus Punkt 2).

Doch selbst wenn alle Akteure mit denselben Ellen messen würden, liesse sich kein exakter Betrag berechnen. So könnte die technologische Entwicklung laut Marianne Zünd zu «sehr grossen Kosteneinsparungen» führen. Sie verweist auf die Preise für Photovoltaik-Anlagen, die in den letzten zehn Jahren bereits um 80 Prozent gesunken seien. Eine Rolle spielt auch, zu welchem Zeitpunkt alte Geräte, Anlagen und Stromleitungen ersetzt werden: Je nachdem fallen die Ersatzinvestitionen höher oder tiefer aus – und der technische Fortschritt grösser oder kleiner. Höchstens grob geschätzt werden kann auch, wie sich die Kosten bei einem Nein zur Energiestrategie entwickeln würden.

Die Entwicklung von Strom- und Ölpreisen

Bild: KEYSTONE

Die weitere Entwicklung des Ölpreises wird nach Einschätzung des Bundes einen «sehr grossen Einfluss» auf die Energiezukunft haben. Der Preis werde weitgehend von den erdölproduzierenden Staaten diktiert, sagt Marianne Zünd. «Wenn der Preis wieder stark ansteigt, dann erhalten Massnahmen wie Gebäudesanierungen, Heizungsersatz oder Umstieg auf Elektromobilität starken Auftrieb.»

Auch die Entwicklung des Strompreises spielt eine Rolle: Wenn er steigt, erhöht sich der Anreiz, weniger Strom zu verbrauchen und selbst Strom zu produzieren. Wenn die Strompreise sinken, besteht hingegen die Gefahr, dass Anlagenbetreiber ihre Betriebskosten nicht mehr decken können und ihre Anlagen stilllegen.

In Deutschland sind entsprechende Folgen der Energiewende und der gesunkenen Strompreise bereits spürbar: In Bayern etwa musste vor zwei Jahren das Gaskraftwerk Irsching, eines der modernsten in Europa, stillgelegt werden, weil es nicht mehr profitabel betrieben werden konnte.

Fakten rund um den Energieverbrauch in der Schweiz

Das könnte dich auch interessieren: Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Fiala redet und redet – doch Girod macht in nur 40 Sekunden alles klar Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall Frauen legen den Tampon beiseite: Was du über «Free bleeding» wissen musst Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Hier nun ein paar Leute, die sich «attraktiver» photoshoppen wollten – und scheiterten Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo