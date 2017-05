Trotz Arbeit arm: In der Schweiz leben 145'000 Working Poor

Dieses Land ist SOWAS VON merkwürdig! Was Ausländern in der Schweiz am Leben unter Eidgenossen auffällt

Ihr wisst es vielleicht nicht, liebe Eidgenossen, aber euer schönes Land, eure lieben Gewohnheiten und eure alten Traditionen sind zum Teil ziemlich ... sonderbar. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Denn: Fragt man bei in der Schweiz wohnhaften Ausländern mal nach, was ihnen schräg einfährt, kommt so einiges zum Vorschein.

Ich habe bei meinem Expat-Freundeskreis die Probe aufs Exempel gemacht und gefragt, was ihnen am Leben in der Schweiz aufgefallen ist – sowohl damals, als …