Bild: Sunday Alamba/AP/KEYSTONE

Internet einschränken, Expats raus, 99,9 Prozent an der Urne – so wurde in Gabun gewählt

Mit Gabun scheidet erstmals seit 1994 der Gastgeber des Afrika-Cups bereits in der Vorrunde aus. Doch das macht viele Landsleute glücklich. Denn Fussball ist hier längst zur Politik verkommen und die Opposition hofft auf einen Umsturz.

reto fehr, gabun

1994 schied Tunesien beim Afrika-Cup im eigenen Land in der Gruppenphase aus. 23 Jahre später ereilt Gabun das gleiche Schicksal. eine Blamage, obwohl dem Team die Qualität deutlich fehlt. Dazwischen erreichte der Gastgeber immer die K.o.-Runde – egal mit welchen Mitteln. Auch bei der aktuellen Ausgabe machten vor dem entscheidenden Spiel gestern Abend gegen Kamerun Gerüchte von Betrugsversuchen die Runde. Afrika-Cup-Kenner erzählten wissend: Hier wird jetzt alles versucht. Und zwar von ganz oben.

Bild: EPA/BACKPAGE

Ganz oben, da sitzt Ali Bongo Ondimba, der Präsident Gabuns. Für ihn ist – wie für viele Staatschef – der Afrika-Cup längst zum politischen Mittel und PR-Show verkommen. Mit einer starken Leistung der eigenen Mannschaft, wollte er seine Position stärken. Denn diese ist allerspätestens seit letztem September und der fragwürdigen Wiederwahl arg ins Wanken geraten.

Schon vor der ersten Wiederwahl des seit 2009 im Amt stehenden Bongos war klar: Das wird heiss. Expats wurde darum geraten, das Land rund um die Wahl zu verlassen. Betroffen davon war insbesondere Öl-Gigant Total, der in Port-Gentil den Wirtschaftsmotor ankurbelt. «Ich wurde für unbestimmte Zeit in die Ferien geschickt», berichtet Mitarbeiter Luc. Vielen seiner Arbeitskollegen sei es auch so ergangen. Nur noch ganz wenige Kollegen sorgten dafür, dass der Betrieb einigermassen funktionierte.

watson am Afrika-Cup Reto Fehr besucht für watson seinen dritten Afrika-Cup. Bis am 5. Februar wird es in den nächsten drei Wochen in unregelmässigen Abständen Berichte aus Gabun geben. Dabei soll der Fussball nicht immer im Vordergrund stehen. Hier geht es zur gesamten Story-Sammlung aus Gabun.

Hier gebliebene Einwohner berichten davon, dass das Internet rund um die Wahl massiv eingeschränkt wurde. Facebook und andere Kommunikationsdienste seien nicht mehr erreichbar gewesen. Die Regierung wollte das Organisieren von Kundgebungen und ähnlichen Aktionen gegen den Präsidenten erschweren.

Bild: STAFF/REUTERS

Tatsächlich gab es rund um die Wahlen wüste Szenen. Insbesondere in Libreville gingen die Menschen auf die Strassen. Das Parlamentsgebäude wurde in Flammen gesetzt. Es gab Tote und Verletzte. Nach vier Wochen erhielt Luc Bescheid: Die Luft ist rein, die Wahlen und Nachbeben vorbei, kannst wieder arbeiten kommen.

Bild: HANDOUT/REUTERS

Wahlsieg dank 5000 Stimmen Unterschied

Ali Bongo hielt sich im Amt. Angeblich dank dem Minimalvorsprung von 5000 Stimmen. Geschichten von Unregelmässigkeiten kamen schnell ans Licht. In allen Provinzen ausser Haut-Ogooué (Region von Franceville) gewann Oppositionskandidat Jean Ping. Doch in der Heimat Bongos seien 99,9 Prozent der Einwohner an die Urne gegangen. 95 Prozent von ihnen stimmten für den Machthaber. In anderen Gebieten betrug die Wahlbeteiligung im Schnitt 48 Prozent. Alleine aufgrund der schlechten Infrastruktur in Gabun ist eine Stimmbeteiligung von 99,9 Prozent eigentlich gar nicht möglich. Komisch auch: Die Auszählung in der Region dauerte auffällig lange.

Eine Nachzählung wird zwar gefordert, aber Bongo konnte dies bisher verhindern. Seit 1967 hält die Familie so die Macht des zentralafrikanischen Staates. Erst war es während 42 Jahren sein Vater Ali – kein Staatspräsident der Welt war je länger an der Macht – seit dessen Tod im Amt 2009 übernahm der Sohn.

Bild: STAFF/REUTERS

Doch es brodelt in der Gesellschaft. Die Rückendeckung für den Afrika-Cup ist in den Krisenzeiten gering. Wieso Millionen für Fussball ausgeben, wenn es doch an Schulen, Wohnungen und Infrastruktur fehlt? Und die Arbeit für die Stadien wurde an Chinesen vergeben.

Als das Land 2012 die Kontinentalmeisterschaft gemeinsam mit Äquatorialguinea austrug, herrschte Euphorie. Man spürte überall, wie sich das Volk freute und hinter dem Team stand. Jetzt ist davon wenig übrig. Viele boykottieren die Mannschaft und gingen nicht ins Stadion. Es soll gar einige Reiche geben, die viele Tickets kaufen, diese dann aber vernichten, damit die Stadien leer bleiben und so dem Image Bongos schadet.

Beobachter fürchteten sich vor einem frühen Scheitern Gabuns. Weil dann könnte sich der Frust der Einwohner gegenüber dem Präsidenten und dem Turnier entladen. Noch immer hoffen einige, dass ein schlechter Afrika-Cup Bongo den Kopf kosten könnte. Die Hoffnung dürfte vergebens sein.

Afrika-Cup 2017 in Gabun

Unvergessene Fussball-Geschichten aus Grossbritannien 01.01.2007: Schöner als beim Neujahrsspringen fliegen sie nur noch in der Premier League 22.12.2007: Arsenal-Bad-Boy Nicklas Bendtner schiesst 1,8 Sekunden nach seiner Einwechslung das schnellste Joker-Tor aller Zeiten 09.11.1997: Der Windarsch kassiert in einem einzigen Fussball-Spiel gleich drei Rote Karten – und ist auch sonst ein liebenswerter Rüpel 04.02.1997: Goalie Peter Schmeichel erzielt ein Fallrückzieher-Tor – aber es endet im Drama 22.04.2006: Newcastle-Legende Alan Shearer muss abtreten – ausgerechnet wegen Erzrivale Sunderland 23.03.2009: José «The Special One» Mourinho wird Doktor – und überrascht mit seiner Dankesrede die Fussballwelt 23.08.2003: Nach dem Traumtor von Blackpools Neil Danns jubelt der Schiedsrichter kräftig mit – oder etwa doch nicht? 25.01.1995: King Cantona flippt aus – er setzt zum legendärsten Kick der Fussball-Geschichte an 16.03.2002: Ein Knochenbrecher-Foul macht aus einem fast gewöhnlichen Fussballspiel die «Battle of Bramall Lane» 14.04.1999: Ryan Giggs schiesst ein Wahnsinns-Tor und entblösst sein Brusthaar. Arsène Wenger hat davon noch immer Alpträume Das berühmteste Mannschaftsfoto der Welt oder der Tag, an dem die Geschichte des Mannes mit den grössten Eiern beginnt 05.05.1956: «Traut the Kraut» spielt den FA-Cup-Final trotz Genickbruch zu Ende und wird vom Kriegsgefangenen zum besten City-Torhüter aller Zeiten 28.04.1923: Ein weisses Pferd (das gar nicht weiss war) rettet die chaotische Wembley-Eröffnung – und ist dann angeblich auch noch Schuld am Resultat 23.12.2006: Paul Scholes zimmert das Leder mit einer Volley-Rakete unter die Latte – und Ferguson fordert danach eine Entschuldigung von Mourinho Singen statt streiten – wie dieses magische Lied ein ganzes Stadion vereinte 14.10.2006: Petr Cech bangt nach einem üblen Zusammenprall um sein Leben und wird danach nie mehr ohne Helm im Tor stehen 25.11.1964: Dank Bill Shanklys Geistesblitz wird aus dem FC Liverpool ein für alle Mal die Reds 12.02.2011: Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher gegen ManCity lässt sogar Sir Alex schwärmen 26.12.1963: 10 Spiele, 66 Tore – ein Hattrick in dreieinhalb Minuten krönt die unfassbare Torflut am Boxing Day 15.05.1974: Im Suff stecken schottische Natifussballer ihren Star in ein Boot – das sofort von der Strömung weggetrieben wird 09.10.1996: Schottland spielt in Estland gegen sich selber und wird von der «Tartan Army» lautstark gefeiert 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weitergereicht hat, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan 01.03.1980: Everton trauert um Dixie Dean – die Klublegende war so gut, dass ihm ein hässiger Verteidiger einen Hoden zerstörte 21.04.2001: Die späte Rache des Roy Keane – «Schitzo» begeht das böswilligste Foul der Fussball-Geschichte 02.01.1998: Paul Gascoigne erhält Morddrohungen, weil er einen Flötenspieler imitiert Als der «Prinz des Dribblings» den allerersten Cupwettbewerb entschied 28.09.2004: «Der Messias kam nach Manchester» – Wayne Rooney skort in seinem ersten Spiel für die United gleich einen Hattrick 13.05.2012: Zu früh gefreut! City schnappt United den Titel im grössten Herzschlag-Finale der englischen Geschichte weg 12.05.2013: Der Wahnsinn von Watford: «Ja, Sie haben gerade die dramatischste Schlussminute aller Zeiten gesehen!» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️