Bern feiert glücklichen Sieg in Kloten – Lausanne gelingt Wende – Lugano feiert Extrapunkt

Dramatische Schlussdrittel in Kloten und Lausanne: Der SC Bern erzielt zwölf Sekunden vor Schluss den Siegestreffer, während Lausanne gegen Biel einen 1:3-Rückstand in ein 4:3 umwandelt. Lugano feiert bei Ireland-Rückkehr in Genf einen wichtigen Extrapunkt.

– Der Leader aus Bern startet glücklicher in die Partie. Kurz nachdem Romano Lemm für Kloten die Führung verpasst, darf der SCB in Überzahl ran und nützt dies gleich aus. Eric Blum zimmert den Puck an die Latte, Ramon Untersander staubt den Abpraller zum 1:0 ab.

– Im zweiten Drittel dauert es keine Minute, bis Kloten ausgleichen kann. Denis Hollenstein beschäftigt zuerst Leonardo Genoni, ehe er Vincent Praplan bedient, welcher das leere Tor vor sich sieht und zum 1:1 einschiebt. Es bleibt der …