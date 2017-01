Bild: AP/The Canadian Press

Kehrt Nachwuchs-Star Calvin Thürkauf zum EV Zug zurück?

Zugs Sportchef Reto Kläy schliesst nicht aus, dass Calvin Thürkauf (19) nächste Saison in Zug spielen wird. Das grosse Talent spielt seit zwei Jahren in Nordamerika auf höchster Junioren-Stufe und hat soeben bei den Columbus Blue Jackes einen dreijährigen NHL-Einstiegsvertrag unterschrieben.

Ob der Captain der U20-Nationalmannschaft bereits nächste Saison in der NHL zum Zug kommt, ist jedoch offen. Die Möglichkeit besteht, dass der 1,88 m grosse und 92 kg schwere Stürmer für ein Jahr zur Weiterentwicklung nach Zug geschickt wird. Der Entscheid liegt bei Columbus-Manager Jarmo Kekäleinen, dem einzige europäischen NHL-Bürogeneral. «Er weiss um die Qualitäten des europäischen Hockeys», sagt EVZ-Sportchef Reto Kläy. «Wir stehen in Kontakt und sind offen für alles.»

Türöffner Auston Matthews?

Dass ein Spieler von einem NHL-Unternehmen nach Unterzeichnung eines Einstiegsvertrages zur Ausbildung eine Saison nach Europa geschickt wird, ist nicht ungewöhnlich. Washington hat Jonas Siegenthaler beispielsweise diese Saison bei den ZSC Lions platziert.

Und Auston Matthews spielte in Zürich vor dem Draft und der Unterzeichnung eines NHL-Vertrags in Zürich. Auch sein Beispiel zeigt, dass die NLA eine gute Ausbildungsliga ist: Matthews wurde im Draft als Nummer 1 gezogen und erzielte bei seinem NHL-Debüt für die Toronto Maple Leafs gleich in seinem allerersten Spiel vier Tore.

