Hattrick und Sieg für Real! Der dreifache Ronaldo schiesst Atlético im Alleingang ab

Real Madrid schafft sich eine perfekte Ausgangslage für den Einzug in den Champions-League-Final und gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid mit 3:0.

Das Team von Zinédine Zidane suchte das Heil von Beginn an in der Offensive (sechs Corners in den ersten 20 Minuten) und wurde schon in der 10. Minute belohnt: Cristiano Ronaldo köpfelte Real in Führung.

Der Portugiese war es auch, der im vierten Champions-League-Duell der Stadtrivalen in den letzten drei Jahren dafür sorgte, dass Titelverteidiger Real wohl zum vierten nach den Finals 2014 und 2016 sowie dem Viertelfinal 2015 triumphieren wird. In der 73. Minute hämmerte CR7 den Ball mit rechts von der Strafraumgrenze in die Maschen.

«Ich gratuliere der Mannschaft! Ich hatte heute das Glück, die Tore zu erzielen, aber das Lob gebührt dem Team! Dies war eine fantastische Vorstellung der gesamten Mannschaft.»

In der 86. Minute stand er goldrichtig, um zum 3:0 einzuschieben. Es waren seine Europacup-Tore 101 bis 103. Zum Vergleich: Gegner Atletico hat insgesamt «nur» 100 Europacup-Tore geschossen. Im Viertelfinal hatte Ronaldo gegen Bayern München in zwei Spielen bereits fünf Treffer erzielt.

Manchester City are the last team to have kept a clean sheet against Real Madrid, back on 26 April 2016 (Champions League semi-final). pic.twitter.com/DtWjUps2dF — City Watch (@City_Watch) 2. Mai 2017

Atlético kann sich bei Torhüter Jan Oblak bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist. Der 24-Jährige hielt einige Male sensationell.

Das Telegramm

Real Madrid - Atlético Madrid 3:0 (1:0)

78'000 Zuschauer. - SR Atkinson (ENG).

Tore: 10. Cristiano Ronaldo 1:0. 73. Cristiano Ronaldo 2:0. 86. Cristiano Ronaldo 3:0.

Real Madrid: Navas; Carvajal (46. Nacho), Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco (67. Asensio), Benzema (78. Lucas Vazquez), Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak; Lucas Hernandez, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul Niguez (57. Gaitan), Carrasco (67. Correa); Griezmann, Gameiro (57. Fernando Torres).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Pepe und Bale (beide verletzt), Atletico ohne Juanfran, Vrsaljko und Gimenez (alle verletzt). (abu/sda)

