Besser als in den grössten Sternstunden der Königsklasse: So gut war der FC Basel noch nie

Mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen ist der FC Basel so gut in die Champions-League-Gruppenphase gestartet wie noch nie. Ein Blick ins Archiv zeigt: Der Achtelfinal ist schon ziemlich nah.

Eine Niederlage gegen Manchester United, eine Galavorstellung gegen Benfica Lissabon und ein abgeklärter Sieg gegen ZSKA Moskau. Oder anders formuliert: sechs Punkte geholt, sieben Tore geschossen und nur drei erhalten. Noch nie ist der FC Basel so gut in eine Gruppenphase der Champions League gestartet.

Überhaupt haben die «Bebbi» nach dem Auswärtssieg in Moskau Grund zum feiern. Es war der 100. Erfolg des Klubs in einem internationalen Wettbewerb. Und zum ersten Mal seit dem 2:1-Sieg in London gegen Chelsea 2013 konnte der Basel in der Champions League wieder einen Auswärts-Erfolg feiern. Taulant Xhakas 1:0 war der erste Auswärtstreffer in der «Königsklasse» nach 544 Minuten und seit dem 1:1 in Liverpool vor fast drei Jahren.

Xhaka verdiente sich nicht nur dank seines Tors die Note 6:

Dieser Erfolg schürt Erwartungen – bei den Fans, wohl aber auch beim Klub. Tatsächlich stehen die Chancen, dass der FC Basel zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte die CL-Gruppenphase übersteht, so gut wie noch nie. Zumindest damit, dass sie europäisch überwintern werden, darf gerechnet werden. Bis jetzt hat Basel in jeder Champions-League-Kampagne, in der sie nach den Hinspielen der Gruppenphase drei Punkte oder mehr geholt haben, mindestens Rang 3 erreicht.

Basels Punkte nach drei Gruppenspielen Bild: watson

In den Saisons 02/03, 11/12 und 14/15 überstanden die Basler jeweils die Gruppenphase. Dabei hatten sie nach drei absolvierten Partien immer weniger Punkte auf dem Konto als in der aktuellen Saison.

Basels Punkte am Ende der Gruppenphase Bild: watson

Saison 2002/03

2002 siegte der FCB gegen Spartak Moskau, rang Liverpool ein Unentschieden ab und zog gegen Valencia den kürzeren. Mit fünf weiteren Punkten in den Rückspielen schafften sie es damals auf den zweiten Platz. Unvergessen bleibt das 3:3 im entscheidenden Heimspiel gegen Liverpool:

Bild: KEYSTONE

Die Basler Resultate FC Basel – Spartak Moskau 2:0

FC Liverpool – FC Basel 1:1

FC Valencia – FC Basel 6:2

FC Basel – FC Valencia 2:2

Spartak Moskau – FC Basel 0:2

FC Basel – FC Liverpool 3:3



tabelle: transfermarkt.ch

Saison 2011/12

Neun Jahre später holte die Mannschaft unter Thorsten Fink und Heiko Vogel in den Hinspielen erneut vier Punkte. In der Rückrunde setzten sie dann mit Siegen gegen Otelul Galati und Manchester United sowie einem Unentschieden gegen Benfica noch einen drauf. Erst der Achtelfinal gegen die Bayern bedeutete Endstation.

Bild: KEYSTONE

Die Basler Resultate FC Basel – Otelul Galati 2:1

Manchester United – FC Basel 3:3

FC Basel – Benfica 0:2

Benfica – Basel 1:1

Otelul Galati – Basel 2:3

Basel – Manchester United 2:1​

tabelle: transfermarkt.ch

Saison 2014/15

2014/15 schaffte der FC Basel trotz nur drei Punkten aus den Hinspielen den Sprung in die K.O-Phase. Damals reichten je ein Sieg gegen Liverpool und Ludogorets Rasgrad sowie ein Unentschieden gegen Liverpool für Rang 2 – auch weil Real Madrid ohne Verlustpunkte blieb.

Bild: AP

Die Basler Resultate Real Madrid – FC Basel 5:1

FC Basel – FC Liverpool 1:0

Ludogorets – FC Basel 1:0

FC Basel – Ludogorets 4:0

FC Basel – Real Madrid 0:1

FC Liverpool – FC Basel 1:1



tabelle: transfermarkt.ch

Läuft in der aktuellen Kampagne weiterhin alles nach Papierform, also setzt sich Manchester United weiterhin souverän bei allen Mannschaften durch, kann der FCB zumindest damit rechnen, international zu überwintern. Schaffen sie in zwei Wochen im Rückspiel gegen Moskau einen Heimsieg, haben sie die Qualifikation für die K.O.-Phase der Champions League schon fast auf sicher.

Denn so schön die Erinnerungen an all die grossen Champions-League-Abende von früher auch sind, so erfolgreich wie in dieser Saison waren die Basler noch nie unterwegs. Die Siege gegen grosse Gegner dürfen sie sich auch gerne für die K.O.-Phase aufsparen.

