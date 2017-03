Bild: KEYSTONE

«Sion 2026» – der Stoff, aus dem die olympischen Illusionen sind

Und jetzt also Sion 2026. Olympische Winterspiele in der Schweiz bleiben die grösste Illusion der modernen Schweizer Geschichte.

Olympische Winterspiele in der Schweiz – eine Illusion? Ja. Dabei wäre eine Nation mit dem Reichtum, der Infrastruktur und der Sportkultur der Schweiz problemlos dazu in der Lage, diese Spiele zu organisieren. Der Nutzen für unser Land, für die Infrastruktur, aber auch für das patriotische Wohlbefinden sind eigentlich unbestritten. Olympische Spiele in der Schweiz wären zudem ein starkes Signal unserer Stärke. Die Spiele wären in Sion 2026 genauso machbar und finanzierbar wie 1928 und 1948 in St.Moritz.

Aber warum eine Illusion? Die Antwort auf diese Frage ist bereits am späten Donnerstagnachmittag mit dem offiziellen «Startschuss» zur Kandidatur 2026 beantwortet worden. Der Exekutiv-Rat von Swiss Olympic (sozusagen der Bundesrat des Schweizer Sports) hat mit 12:1 Stimmen beschlossen, diese Kandidatur aufzugleisen. Nicht einmal das höchste Gremium unseres Sportes unter dem Präsidium von Jürg Stahl brachte Einstimmigkeit zustande.

Die Hürde Föderalismus

Diese eine Gegenstimme – sie kam angeblich von einem Athletenvertreter im Gremium – ist mehr als eine Episode. Die Schweiz ist auch dank ihres föderalistischen Systems eines der erfolgreichsten Länder der Geschichte. Aber dieses System erschwert die vorbehaltlose Begeisterung des ganzen Landes, aller Stände, aller Gesellschaftsschichten für eine Idee – noch in frischer Erinnerung ist das epochale Chaos rund um die letzte Expo. Das gilt erst recht für den Sport. Denn der Sport hat bei weitem nicht die politische und gesellschaftliche Bedeutung, die er haben müsste.

Umfrage Soll Sion 2026 Olympische Winterspiele ausrichten? Unbedingt!

Sicher nicht!

Mir egal – nur die Sommerspiele zählen.

Abstimmen 7 Votes zu: Soll Sion 2026 Olympische Winterspiele ausrichten? 57% Unbedingt!

14% Sicher nicht!

0% Mir egal – nur die Sommerspiele zählen.

Und wie soll es denn eine nationale Begeisterung quer durch alle Parteien für Winterspiele geben, wenn nicht einmal Jürg Stahl bei Swiss Olympic für Einstimmigkeit sorgen kann? Hat diese Bewerbung eine Chance? Theoretisch ja. Praktisch nein. Die politischen Hürden im eigenen Land sind zwar durch einen schlauen Schachzug nicht unüberwindlich hoch: Die Kosten für den Steuerzahler werden auf fünf Kantone (Wallis, Waadt, Bern, Fribourg, Graubünden) verteilt und damit wird es unter Umständen möglich, den Radar der obligatorischen Volksabstimmung zu unterfliegen.

Voraussichtlich braucht es nur ein «Ja» im Standortkanton Wallis. Aber die Zeit, um den innenpolitischen Haushalt rund um diese Bewerbung in Ordnung zu bringen, ist mit zwei Jahren knapp. Das Konzept ist zwar mit mehr als zehn Standorten – Sion, Collombey-Muraz, Thun, Crans-Montana, Veysonnaz, Leysin, Kandersteg, Aigle, Ulrichen, Lausanne, Bern, Visp, St.Moritz, Martigny und Montreux – dezentralisiert. Aber das ist auch bei den anderen voraussichtlichen Bewerbern (Innsbruck, Lillehammer, Stockholm, Calgary, Almati und Sapporo) so.

Bild: sion2026.ch

Scheitern an der Naivität

Wer wirklich antritt, wird erst im August 2019 bekannt sein – bis dahin muss auch die Kandidatur «Sion 2026» bereit sein. Am «Dossier» wird «Sion 2026», wenn es denn alle innenpolitischen Hürden genommen hat, also nicht scheitern. Die Kandidatur wird in jeder Beziehung auf Augenhöhe mit den anderen Bewerbern stehen. Aber am Ende wird sie an unserer Naivität scheitern. Wie schon bei der Bewerbung «Sion 2006» werden unsere tüchtigen Funktionärinnen und Funktionäre, unsere Politikerinnen und Politiker die Einzigen sein, die davon ausgehen, dass niemand bestochen werden muss. Olympische Illusionen eben.

Aber warum dann überhaupt eine Kandidatur? So lange der Schweizer Sport lebt, ist es seine Pflicht, sich in regelmässigen Abständen für die Winterspiele zu bewerben. «Wir bewerben uns für Olympische Spiele, also sind wir.» Diese Bewerbungen gehören zu unserem Sport wie das Glockengeläut zur Herde beim Alpabzug.

Der Olympia-Goldrausch

Und schliesslich und endlich ist so eine Bewerbung eine wunderbare Geschäftsidee. Geschäftsidee? Ja. Wer wird, wenn irgendwo ein Goldrausch ausbricht, verlässlich und unspektakulär reich? Auch dann, wenn das Ziel (das Gold zu finden) nicht erreicht wird? Die Schaufel- und Schubkarrenverkäufer.

Bild: KEYSTONE

So ist es beim «olympischen Bewerbungsrausch.» So eine Bewerbung öffnet viele, viele Kassen – öffentliche und private – und viele, viele Frauen und Männer können viel, viel Geld verdienen. Ach, was es bei einer Bewerbung alles für Konzepte zu schreiben, Analysen zu machen, Gutachten zu erstellen, Pläne zu erarbeiten, Büros einzurichten, Reisen zu machen und Sitzungen abzuhalten gilt! Und jede Bewerbung ist auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Christian Constantin wird auf diesem Markt auch seine Bude aufstellen.

Bild: KEYSTONE

«Sion 2026» ist eine schöne, wunderbare Geschichte. Sie liefert uns Stoff für olympische Illusionen, für olympische Träume, und solche Träume sind immer gut. Darüber hinaus ist «Sion 2026» Wirtschaftsförderung im besten Wortsinne. Und wenn wir die Spiele doch erhalten sollten, dann werden Träume wahr.

Die kuriosesten Geschichten aus 120 Jahren Olympia

Unvergessene Olympia-Momente: Winterspiele 09.02.1964: Die Schweiz erlebt mit der «Schmach von Innsbruck» ein historisches Debakel Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 04.02.1932: Eisschnellläufer Jack Shea wird Olympiasieger und ahnt nicht, was er damit auslöst 18.02.2006: Als die «Eisgenossen» kanadischer spielen als die Kanadier und sich für eine uralte Schmach rächen 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final 17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt 11.02.1972: Wie die DDR dem Vogelmenschen die Flügel stutzte 23.02.1980: Das zweite «Miracle on Ice» – in neun Tagen fünfmal Olympiasieger 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 07.02.1972: Wie «Aroma-Kaffee» Bernhard Russi zum Abfahrts-Olympiasieger machte 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen 26.02.1988: Vreni, vidi, vici 26.02.2002: Hexerei, von der Putzfrau geweihtes Wasser und Doping – Johann Mühlegg läuft, bis er auffliegt Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Liechtenstein ist so klein, dass es fast in eine Gondelbahn passt. Wieso uns der Nachbar 1980 trotzdem abgetrocknet hat Der historische Schrei des berühmtesten Münstertalers 03.02.1972: «Ogis Leute siegen heute» wird zum Motto einer ganzen Nation 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Photo-Finish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold Strassenbauer, Pistencowboy, Olympiasieger, Pechvogel, Stehaufmännchen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo