Champions League, Halbfinal-Rückspiel Atlético – Real Madrid 2:1 (Hinspiel: 0:3)

Bild: EPA/EFE

40 Minuten träumt Atlético vom Wunder – dann kommt Isco und schiesst Real ins CL-Finale

Der Champions-League-Final steht fest: In Cardiff kommt es am 3. Juni zum Duell zwischen Juventus Turin und Real Madrid. Die Königlichen setzen sich im zweiten Halbfinale gegen die Stadtrivalen durch, nachdem Atlético kurz am Wunder schnuppert.

Das musst du gesehen haben

Die Partie zwischen Atlético und Real Madrid hat kaum begonnen, da wird bereits über eine Penalty-Szene diskutiert, die beiden Goalies parieren beide in Extremis und zwei Gelbe Karten werden verteilt. Und nach dieser Startphase, welche mehr Unterhaltung mit sich bringt als die Super-League-Saison 2016/17, fallen auch gleich die Tore.

Für das erste ist Saul Niguez verantwortlich. Der Mittelfeld-Akteur steigt nach einer Ecke von Koke am höchsten und köpft ein. Der erste Schritt, den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel wett zu machen, ist gemacht.

Das Stadion tobt, doch es kommt noch besser für Atlético. In der 15. Minute wird Fernando Torres im Strafraum von Raphael Varane gelegt, der anschliessende Elfmeter wird durch Antoine Griezmann verwandelt.

In der Folge bleiben die grossen Möglichkeiten aus, nur die harte Gangart bleibt. Bis zur Halbzeit greift der Schiedsrichter gleich fünfmal in seine Westentasche.

«Wir sind Real Madrid. Wir werden nie nervös!»

Doch bevor diese Halbzeit zu Ende ist, trübt Real Madrid noch rasch die Stimmung im Calderón. Karim Benzema setzt sich an der Grundlinie gegen drei (!) Gegenspieler durch, legt ab auf Toni Kroos, dessen Abpraller Isco zum so wichtigen 1:2-Anschlusstreffer verwertet. Dass Real trotz 0:2-Rückstand dran bleibt, liegt wohl daran, dass Real Real ist. So sagt es auf jeden Fall Marcelo nach der Partie: «Wir wurden nie nervös. Wir sind Real Madrid! Wir respektieren den Gegner, aber wir werden nie nervös.»

Die zweite Halbzeit können wir uns schenken. Nach dem Wiederbeginn ist die Luft beim Heimteam draussen. Diego Simeone kann seine Mannen nicht mehr motivieren und findet kein Mittel, die Königlichen in die Knie zu zwingen. Nur eine Szene können wir uns noch geben. Eine Monster-Doppel-Parade von Real-Goalie Keylor Navas. Beast-Mode on:

Somit folgt die Equipe von Zinédine Zidane Juventus Turin ins Finale, wo sie am dritten Juni in Cardiff den Pot unter sich ausmachen werden.

(qae)

Das Telegramm

Atletico Madrid - Real Madrid 2:1 (2:1)

54'907 Zuschauer (ausverkauft). - SR Cakir (TUR).

Tore: 12. Saul Niguez 1:0. 16. Griezmann (Foulpenalty) 2:0. 42. Isco 2:1.

Atletico Madrid: Oblak; Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis; Koke (76. Correa), Gabi, Saul Niguez; Fernando Torres (56. Gameiro), Griezmann, Carrasco (56. Thomas).

Real Madrid: Navas; Danilo, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro (77. Lucas Vazquez), Modric; Benzema (76. Asensio), Isco (87. Morata), Cristiano Ronaldo.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Bale, Carvajal, Pepe (alle verletzt). Verwarnungen: 4. Danilo, 6. Savic, 34. Godin (alle Foul) und Ramos (Reklamieren), 37. Gabi (Reklamieren), 85. Correa (Foul). (sda)

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993

